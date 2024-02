„Tun wir genug?“ Der Westen und die Hilfe für die Ukraine

In manchen Momenten an diesem Tag wirkt der Krieg weit weg, beinahe, als sei er bald vorbei. Ins Café Kyiv hat die Konrad-Adenauer-Stiftung geladen, ins Kino Colosseum in Berlin. An den Ständen gibt es ukrainisches Essen, Mode, Schmuck. Man kann darüber fast den Krieg vergessen. Er fühle sich, als habe er einen „kleinen Heimaturlaub“ gewonnen, sagt der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksij Makejew, zur Begrüßung.