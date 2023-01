Überraschungscoup aus Verlegenheit? Scholz hatte Zeit, sich vorzubereiten – und rief Pistorius doch erst spät an

Eine lange Hängepartie ist es nicht geworden. Exakt 24 Stunden nach dem offiziellen Rücktrittsgesuch von Noch-Verteidigungsministerin Christine Lambrecht teilt Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Dienstagvormittag mit, dass Niedersachsens Noch-Innenminister Boris Pistorius ihr nachfolgen soll. Auf der Rechnung hatte ihn niemand so recht. Ein Überraschungscoup den Kanzlers also, über den zuletzt ebenso spekuliert worden war?

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden