Umfrage zum Heizverhalten Jeder Dritte blieb unter der Wohlfühltemperatur

Etwa jeder Dritte in Deutschland hat einer Umfrage zufolge die Heizung in diesem Winter niedriger eingestellt, als es für ihn angenehm war. 39 Prozent der Befragten hätten sich aufgrund der Energiesparappelle von ihrer persönlichen Wohlfühltemperatur verabschiedet, wie der Digitalverband Bitkom am Montag in Berlin mitteilte.

Fast die Hälfte (49 Prozent) ziehe sich deshalb zu Hause wärmer an als früher. Die durchschnittliche Temperatur in Wohn- und Kinderzimmern lag demnach bei 21 Grad, in Schlafzimmern bei 17 Grad.

Neun von zehn Befragten gaben an, „auf jeden Fall“ oder „eher“ bewusst Heizenergie gespart zu haben; neun Prozent „eher nicht“ oder „auf gar keinen Fall“. 93 Prozent der Befragten erklärten, dass kleine Einschränkungen zum Energiesparen leicht verkraftbar gewesen seien. Im Januar und Februar waren den Angaben zufolge im Auftrag von Bitkom 1008 Personen ab 18 Jahren telefonisch nach ihrem Heizverhalten befragt worden.

Etwa acht von zehn Befragten wünschen sich demnach, durch digitale Anzeigen den Energieverbrauch aktuell überprüfen zu können. „Der Umgang mit der eigenen Heizung gleicht gerade in älteren Häusern und Wohnungen oft einem Blindflug“, sagte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. Für optimales und energieeffizientes Heizen reiche es nicht aus, nur einmal pro Jahr per Abrechnung über den eigenen Verbrauch informiert zu werden, so Rohleder. (KNA)

Zur Startseite