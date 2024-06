AfD in Sachsen stärkste Kraft CDU und BSW hätten zusammen eine Mehrheit

Es wird offenbar ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen bei der Landtagswahl am 1. September: In einer von Sächsischer Zeitung, der Leipziger Volkszeitung und der Freien Presse in Auftrag gegebenen Umfrage des Erfurter Instituts Insa-Consulere liegen AfD und CDU knapp beieinander: Die Rechten gehen mit 32 Prozent als stärkste Kraft hervor. Die sächsische CDU kommt demnach auf 30 Prozent.

Das von Sahra Wagenknecht gegründete BSW („Bündnis Sahra Wagenknecht“) liegt in der Umfrage im zweistelligen Bereich und kommt auf 15 Prozent der Stimmen. Dahinter versammeln sich die anderen Parteien, die um den Einzug in den Landtag fürchten müssen.

Grüne und SPD, die derzeit mit der CDU in einer „Kenia-Koalition“ regieren, kommen auf jeweils fünf Prozent. Die Linke erreicht vier Prozent und die FDP zwei Prozent.

Zusammen erreichen die Koalitionspartner nur 40 Prozent und hätten keine Mehrheit mehr. Anders wiederum AfD und CDU, die zusammen auf knapp 62 Prozent kommen. CDU-Regierungschef und -Spitzenkandidat Michael Kretschmer schließt eine Koalition aber aus.

Um eine Mehrheit gegen die AfD zu erreichen, könnte sich die CDU mit dem BSW zusammenschließen. Diese Option will sich auch die sächsische SPD etwa offen lassen. Im Landesverband der Grünen können sich ebenfalls einige die Zusammenarbeit vorstellen.

Ein ähnliches Stimmungsbild wie in Sachsen zeigte jüngst die Umfrage für den Mitteldeutschen Rundfunk in Thüringen: Sie sieht die AfD auf Platz eins vor der CDU und dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Die AfD von Björn Höcke erreicht 28 Prozent, dahinter folgt die CDU und Spitzenkandidat Mario Voigt mit 23 Prozent. Das BSW würde aus dem Stand 21 Prozent erreichen. (Tsp)