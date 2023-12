Haushaltskrise als Rettungsleine? Die FDP sucht nach Überlebensstrategien

„Katastrophe“, sagt Hans-Werner Schwarz. Und dann nochmal: „Katastrophe.“ Schwarz ist FDP-Politiker, er war von 2008 bis 2013 Vizepräsident des niedersächsischen Landtags. Er steht am vorvergangenen Freitag in einem großen Saal in einem Gasthof in Twistringen, Niedersachsen.