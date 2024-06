UNRWA-Chef Philippe Lazzarini auf Werbetour in Berlin „Ich bekomme von Israel keine Beweise“

Philippe Lazzarini versteht ganz gut Deutsch. Nur sprechen kann es der frankophone Italo-Schweizer nicht ganz so gut, weshalb das Englische bei seinem mehrtägigen Arbeitsbesuch in Berlin das Kommunikationsmittel ist. Zu reden gibt es viel – mit vielen.

Das Programm, das der 60-Jährige im Regierungsviertel abspult, zeigt, wie sehr die Organisation, die er leitet, im Fokus der internationalen, aber auch der deutschen Politik steht. Am Dienstag hat der Chef des UN-Palästinenserhilfswerks der Vereinten Nationen den Kanzlerberater Jens Plötner getroffen und Gespräche im Auswärtigen Amt geführt.

Volles Programm im Bundestag

Am Donnerstag ist Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) an der Reihe. Auch mehrere Fraktionen und Ausschüsse des Bundestags wollen sich mit ihm austauschen. Die USA haben ihre Finanzhilfe bis zum Frühjahr 2025 eingefroren. Deshalb dürfte Deutschland bald wieder sein größtes Geberland sein. Im Jahr 2022 war man laut Statistischem Bundesamt mit 202,1 Millionen US-Dollar das zweitgrößte.

Wir brauchen eine Hilfsorganisation, die auf palästinensischer wie auf israelischer Seite Vertrauen genießt. Michael Roth (SPD), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag

Den Anfang macht am Mittwochvormittag der Auswärtige Ausschuss, dessen Vorsitzender Michael Roth (SPD) klare Erwartungen an Lazzarini formuliert. „Wir brauchen eine Hilfsorganisation, die auf palästinensischer wie auf israelischer Seite Vertrauen genießt.“ Weil es in Israel „nicht mehr vorhanden“ sei, brauche es eine grundlegende Reform und „nicht nur kosmetische Änderungen“.

Hintergrund sind schwere Vorwürfe Israels. Der Regierung in Jerusalem zufolge ist die United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) von der Hamas unterwandert: Viele hundert der 13.000 UN-Angestellten im Gazastreifen – Berlin-Botschafter Ron Prosor nannte gar die Zahl 2135 – seien Terroristen, mehr als ein Dutzend direkt am Massaker des 7. Oktober beteiligt gewesen.

14 Terror-Ermittlungen, 60 Empfehlungen

Bei einem Treffen mit Journalistinnen und Journalisten am Dienstag in Berlin berichtete Lazzarini, dass in 14 der insgesamt 19 Fälle weiter intern ermittelt werde – mögliche Strafprozesse nicht ausgeschlossen. Den Vorwurf, dass es eine strukturelle Verstrickung gebe, weist er weit von sich.

Er argumentiert dabei mit dem Bericht einer Kommission unter Leitung der früheren französischen Außenministerin Catherine Colonna, der auch zur Wiederaufnahme der deutschen Hilfszahlungen führte. UNRWA wird darin bescheinigt, besser zu sein als andere UN-Agenturen oder Nichtregierungsorganisation. Zugleich wurden 50 Empfehlungen ausgesprochen, die Lazzarini nach eigenem Bekunden bereits umzusetzen begonnen hat: „Wir können immer noch besser werden.“

Wir haben selbst das größte Interesse daran, dass unsere Gebäude, die im Konfliktfall Zivilisten Schutz bieten sollen, nicht zum militärischen Ziel werden. Philippe Lazzarini zu Hamas-Tunneln unter UNRWA-Gebäuden

Israels Regierung hält er vor, den Vorwurf, noch viel mehr seiner lokal Beschäftigten seien mit der Hamas im Bunde, nur in den Raum zu stellen und nicht zu belegen. „Mehr als eine Liste mit Namen haben wir nie erhalten, wir brauchen aber etwas Substanzielleres, um intern ermitteln zu können“, sagt Lazzarini: „Ich bitte Israel immer wieder um Informationen und Beweise, bekomme aber keine.“

Beweise will er auch dafür nicht bekommen haben, dass Eingänge zum Tunnelsystem der Hamas häufig in UNRWA-Gebäuden zu finden seien. Lazzarini behauptet, entsprechende Gerüchte hätten schon vor dem 7. Oktober 2023 zu zwei bis drei Ortsbegehungen im Jahr geführt: „Wir haben doch selbst das größte Interesse daran, dass unsere Gebäude, die im Konfliktfall Zivilisten Schutz bieten sollen, nicht zum militärischen Ziel werden.“

Lazzarini: Israel schwächst Aussicht auf Zwei-Staaten-Lösung

Im defensiven Rechtfertigungsmodus bleibt Lazzarini keinesfalls, er übt offensiv Kritik an Israels Regierung und deren Art der Kriegsführung, nachdem der 7. Oktober in dem jüdischen Staat „ein Trauma getriggert“ habe.

Der UNRWA-Chef will das Urteil darüber, ob es sich um Völkermord handelt, der internationalen Gerichtsbarkeit überlassen: „Wir sagen aber klar, dass es eine kollektive Bestrafung der palästinensischen Bevölkerung und ein unverhältnismäßiges Maß der Zerstörung und getöteter Menschen gibt.“ Auch der Hunger werde „benutzt, um die Menschen in Gaza unter Druck zu setzen“.

Damit nicht genug: Lazzarini wirft Israels Regierung vor, der UNRWA deshalb die Legitimation absprechen zu wollen, „um die Aussicht auf eine Zwei-Staaten-Lösung zu schwächen“. Schließlich leitet er mehr als ein Hilfswerk, eher eine Art Ersatzregierung, die Krankenhäuser und Schulden betreibt und zumindest im Übergang zu einem eigenständigen Palästinenserstaat eine wichtige Rolle spielen könnte – auch wenn aufgrund der Vorwürfe längst über Alternativen zu UNRWA nachgedacht wird.

Lazzarini tut seine „Empörung“ kund, wie er sagt, „weil wir sonst einen neuen Standard dafür bekommen, wie die Vereinten Nationen auch in jedem anderen Konflikt behandelt werden können: nämlich unverhohlen missachtet“. Um damit gerade in der Bundesrepublik mit ihrer historischen Verantwortung für Israel bei politisch Verantwortlichen Gehör zu finden, muss der Schweizer auch die „Vertrauenskrise“ seiner Organisation überwinden, die er durchaus anerkennt: „Wir nehmen das sehr ernst.“