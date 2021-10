Die Polizei ist am Dienstagvormittag mit einem Großaufgebot in eine Nürnberger Schule eingerückt. Zuvor hatte es Hinweise gegeben, wonach eine Person auf dem Schulgelände umhergelaufen sein und Drohungen ausgestoßen haben soll, sagte ein Polizeisprecher. Der Einsatz ist mittlerweile beendet, teilte die Polizei Mittelfranken via Twitter mit.

Der Tatverdächtige sei außerhalb der Schule festgenommen worden, heißt es weiter.

Die Schule sei zunächst nicht geräumt worden, es gebe keine Verletzten. Ob die verdächtige Person bewaffnet sein könnte, konnte der Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Bei der Schule handelt es sich den Angaben zufolge um ein berufliches Bildungszentrum.