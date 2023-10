Vermögenssteuer statt Zuwanderung So sieht Wagenknechts links-nationales Angebot aus

Sahra Wagenknecht ist nicht die Vorsitzende des Vereins, der ihren Namen trägt und Geld sammelt für die Gründung einer neuen Partei, die im Januar vollzogen werden soll. Das ist vielmehr Amira Mohamed Ali, die als Wagenknechts Nachfolgerin zusammen mit Dietmar Bartsch noch die Linksfraktion im Bundestag anführt.

Ihre Aufgabe ist denn auch, der Bundespressekonferenz das organisatorische Vorgehen zu erläutern. Der Inhalt ist vor allem Wagenknechts Sache.

Mit Mohamed Ali und Wagenknecht sind am Montag insgesamt zehn Bundestagsabgeordnete aus der Linkspartei ausgetreten, die somit nicht mehr über genug Parlamentarier verfügen wird, um unter der Reichstagskuppel weiterhin eine Fraktion bilden zu können.

10 Bundestagsabgeordnete, die bisher der Linken angehörten, sind nun Mitglied im Wagenknecht-Bündnis.

Zugleich haben die zehn Abgeordnete, die nun allesamt Mitglieder des Vereins „Bündnis Sahra Wagenknecht – Für Vernunft und Gerechtigkeit“ sind, einen vorläufigen Verbleib in der Linksfraktion beantragt – ehe die Abgewanderten nach der Parteigründung eine eigene parlamentarische Gruppe bilden wollen.

Angeblich geschieht das aus Rücksicht auf die 108 Fraktionsangestellten, die dann keinen Arbeitgeber mehr haben. „Wir wünschen uns einen geordneten Übergang“, sagt Mohamed Ali. Die verbleibenden Linken kritisieren freilich schon seit Monaten, dass mit finanziellen Ressourcen eines über die Partei erworbenen Mandats die Gründung einer anderen vorangetrieben wird.

Lücke im Parteiensystem identifiziert

Gleichwohl könnten Bartsch & Co. dem vorübergehenden Verbleib zumindest für eine gewisse Zeit zustimmen müssen, um das Chaos zu minimieren und mit der Mehrheit im Bundestag auszuhandeln, welche parlamentarischen Rechte der zukünftigen linken Gruppe zugestanden werden.

Den inhaltlichen Rahmen der künftigen Partei, mit der sie bei der Europawahl und wenn organisatorisch möglich auch bei den drei Landtagswahlen im Osten antreten will, steckt in der Bundespressekonferenz allein Sahra Wagenknecht ab. Sie ist der unumstrittene Star und gibt genau jenen Kurs vor, mit dem sie in der Linkspartei immer wieder auf Widerstand, aber auch auf Zuspruch in der Öffentlichkeit gestoßen war.

Nun soll ihr möglicherweise als „links-national“ oder „national-sozial“ zu bezeichnendes Angebot, bei dem sie sich aus Versatzstücken verschiedener Parteiprogramme bedient, eine im Parteienspektrum identifizierte Lücke schließen.

Eine „Wirtschaftspolitik der Vernunft“ stellt die 54-Jährige an den Beginn ihrer vier Themenfelder, mit denen sie Erfolg haben will. Aktuell droht mit der „schlechtesten Regierung der bundesdeutschen Geschichte“ und einer „blamabel schlechten Infrastruktur“ ihrer Ansicht nach ein „massiver Wohlstandsverlust“.

Steuerentlastung für kleine und mittlere Einkommen

Ihr Bündnis verspricht dagegen ganz im Stile der Linken oder der SPD eine Steuerentlastung für kleine und mittlere Einkommen, während im Gegenzug Reiche und internationale Konzerne stärker zur Kasse gebeten werden sollen.

Um die Forderung zu untermauern, sitzt der Karlsruher Unternehmer Ralph Suikat mit in der Bundespressekonferenz. „So können Superreiche, die auch von der Infrastruktur wie dem Gesundheits- und Bildungssystem profitierten, um ihr Vermögen aufzubauen, der Gesellschaft etwas zurückgeben“, sagte er dem Tagesspiegel.

Sahra Wagenknecht und Amira Mohamed Ali sprechen in der Bundespressekonferenz über die Parteigründung. © imago/photothek/IMAGO/Florian Gaertner

Mehrfach erwähnt Wagenknecht während der Pressekonferenz den Mittelstand, der vor allem durch weniger europäische Auflagen entlastet werden soll. Sie will „eine gute europäische Kooperation“, „ein Europa der souveränen Demokratien“, aber kein „Brüsseler Europa“ mehr, von dem sich die Menschen längst abgewendet hätten.

Ob es ihr tatsächlich um eine Rückabwicklung der europäischen Gemeinschaftsinstitutionen geht oder „nur“ darum, diesen keine weiteren Zuständigkeiten zu geben, bleibt an diesem Montag unklar. Sicher ist jedoch, dass Wagenknecht in EU-Fragen ziemlich nah bei den Vorstellungen des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban ist.

Das gilt auch für die Energiepolitik. „Die beschlossenen Wirtschaftssanktionen gegen Russland tragen nicht dazu bei, den Krieg in der Ukraine zu beenden“, heißt es auf der Internetseite des Bündnisses: „Nach anderthalb Jahren ist vielmehr klar, dass sie vor allem Deutschland und Europa schaden.“

Wieder Öl und Gas aus Russland

Deshalb lautet die Forderung, „dass Deutschland mit Russland über die Wiederaufnahme der Gas- und Öllieferungen in Verhandlung tritt“. Das fordern auch die AfD oder Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer immer wieder. Gleichzeitig bittet Wagenknecht darum, nicht weiter „als Putin-nah und pro-russisch“ bezeichnet zu werden.

Es braucht eine starke politische Kraft, die sich für Frieden und Diplomatie einsetzt. Sahra Wagenknecht begründet unter anderem damit die Gründung einer neuen Partei.

Beim Klimaschutz will die ehemalige Kommunistin „wegkommen vom blinden, planlosen Ökoaktivismus“ und gibt sich dabei noch marktwirtschaftlicher als die FDP an, wenn sie nicht nur wie die Liberalen fordert, dass der Kampf gegen die Erderwärmung vor allem von Ingenieuren gewonnen werden muss, sondern auch noch die über den Emissionshandel steigenden CO₂-Preise ablehnt.

„Der entscheidende Beitrag, den ein Land wie Deutschland zur Bekämpfung von Umweltzerstörung und Klimawandel leisten kann“, schreibt ihr neues Bündnis, „ist die Entwicklung von Zukunftstechnologien für eine klima- und naturverträgliche Wirtschaft der Zukunft.“

Zur sozialen Gerechtigkeit, dem zweiten Themenschwerpunkt, gehören klassisch sozialdemokratische Forderungen nach einem höheren Mindestlohn, mehr Tarifbindung und eine angemessene Altersvorsorge. Hierbei sieht Wagenknecht das europäische Ausland, insbesondere Österreich, als Vorbild. Die Lehrpläne in allen 16 Bundesländern sollen angeglichen werden, von „echter Chancengleichheit“ ist die Rede.

Thema Migration führte zur Entfremdung

Und es wird erneut klar, dass für Wagenknecht die soziale Frage – sie nennt erneut die Zahl von 700.000 fehlenden Wohnungen – direkt mit der Migration verknüpft ist und diese deshalb stark reduziert werden soll.

Obwohl das Thema gar nicht zu den vier thematischen Schwerpunkten zählt, die das Bündnis am Montag präsentiert hat, ist es doch dasjenige, das die Entfremdung zwischen der Linkspartei und einem ihrer bekanntesten Gesichter überhaupt erst verursacht hat.

Den Einsatz deutscher Soldaten in internationalen Kriegen lehnen wir ebenso ab wie ihre Stationierung an der russischen Grenze. Erklärung des Bündnisses

So will Wagenknecht nicht nur, dass die „unkontrollierte Zuwanderung gestoppt“ wird. Sie will auch nicht unbedingt Arbeitskräfte aus dem Ausland anwerben, sondern die einheimische Bevölkerung qualifiziert werden – dass diese schrumpft lässt Wagenknecht unerwähnt.

Außenpolitisch setzen Wagenknecht und ihre neuen Leute ganz auf das Wort „Entspannungspolitik“: „Es braucht eine starke politische Kraft, die sich für Frieden und Diplomatie einsetzt.“ Sie wirft der Bundesregierung vor, wie schon in der Ukraine nun auch im Nahen Osten auf militärische statt diplomatische Lösungen zu setzen.

„Den Einsatz deutscher Soldaten in internationalen Kriegen lehnen wir ebenso ab wie ihre Stationierung an der russischen Grenze“, heißt es in der Erklärung des Bündnisses: „Europa benötigt eine stabile Sicherheitsarchitektur, die längerfristig auch Russland einschließen sollte.“ Wagenknecht nennt es zwar „nachvollziehbar“, dass die Bundesregierung gegenüber Israel anders auftritt als andere EU-Staaten.

Sie verurteilt auch den Terror der Hamas, will jedoch die palästinensischen Interessen stärker berücksichtigt sehen: „Gaza ist ein Freiluftgefängnis seit vielen Jahren.“

Unter der Überschrift „Freiheit“ will die neue Partei schließlich gegen einen angeblichen „Konformitätsdruck“ und „verengten Meinungskorridor“ vorgehen. Die gewisse Ironie, dass ihre Position und die ihrer neuen Partei an diesem Tag vielfach verbreitet und berichtet wird, entgeht dem „Bündnis Sahra Wagenknecht“ an diesem Tag jedoch.