Vier Punkte hinter der Union AfD liegt in Insa-Umfrage bei 22 Prozent

In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitut Insa für die „Bild am Sonntag“ kommt die AfD erstmals auf 22 Prozent. Das seien zwei Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche und doppelt so viel wie vor einem Jahr, heißt es.

Damit liegt die Partei in der Umfrage nur vier Prozentpunkte hinter der Union (26 Prozent). Die Unionsparteien verlieren somit einen Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche.

Die SPD kommt in der Erhebung wie in der Vorwoche auf 18 Prozent. Die anderen Ampel-Koalitionäre verharren auf 14 (Grüne) und 7 Prozent (FDP). Auch Die Linke bleibt unverändert bei 5 Prozent.

Für die Umfrage wurden 1266 Personen im Zeitraum vom 17. bis zum 21. Juli 2023 befragt. (Tsp)