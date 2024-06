Vom Profi bis zum Newcomer Diese sechs Abgeordneten schickt Wagenknecht ins Europaparlament

Das Bündnis Sahra Wagenknecht hat sich bei der Europawahl aus dem Stand als bundesweit relevante Partei etabliert. Sie schickt sechs Abgeordnete ins Europaparlament. Wer sind sie? Ein Check.

1 Fabio De Masi

Fabio De Masi, künftiger BSW-Europaabgeordneter. © dpa/Kay Nietfeld

Er hat als Spitzenkandidat die Europa-Wahlliste angeführt: Fabio De Masi, 44. Er war schon einmal Mitglied des Europaparlaments, danach Mitglied des Bundestags. Dann nahm er seinen Abschied aus dem Politikerleben, trat aus der Linkspartei aus – und kehrt nun für das BSW zurück.

Im Wahlkampf schlug er derbe Töne an, schreckte vor populistischer Zuspitzung nicht zurück. Er unterstellte den konkurrierenden Parteien, das Wahlvolk zu betrügen, spekulierte mit Blick auf den Ukraine-Krieg, es werde „einige feine Pinkel im Bundestag geben, die sich Rheinmetall-Aktien gekauft haben“.

Sein großes Thema: internationale Finanz- und Steuerskandale. De Masi war Mitglied im Wirecard-Untersuchungsausschuss, beschäftigte sich mit Themen von Cum-Ex bis zu den Panama Papers. Damit erwarb er sich über seine frühere Partei hinaus einen Ruf als Kenner der Materie.

2 Thomas Geisel

Thomas Geisel war einst Sozialdemokrat. © dpa/Bernd von Jutrczenka

Er steht dafür, dass das BSW nicht nur aus den Reihen der Linkspartei sein Personal rekrutiert. Thomas Geisel, 60, war jahrzehntelang Sozialdemokrat, regierte als Oberbürgermeister in Düsseldorf. Im vergangenen Jahr, da war er als Oberbürgermeister abgewählt, trat er zum BSW über.

Geisel kritisiert die EU für zu viel Bürokratie, vor allem aber treibt ihn das Thema Ukraine um. „Je mehr Waffen wir liefern, desto länger wird der Krieg dauern, desto mehr Menschen werden sterben, und desto größer wird das Ausmaß der Zerstörung sein“, sagte er im Tagesspiegel-Interview. Im Jahr 2022, noch vor seiner Zeit beim BSW, hatte er der Ukraine nach dem Massaker von Butscha „Genozid-Rhetorik“ vorgeworfen.

3 Michael von der Schulenburg

Michael von der Schulenburg, früherer UN-Diplomat. © IMAGO/Hanno Bode

Er soll zeigen, dass das BSW etwas versteht von Diplomatie: Michael von der Schulenburg, 75, blickt auf eine Karriere als UN-Diplomat in Friedens- und Entwicklungsmissionen zurück. Bei einem Wahlkampfauftritt in Rostock am 16. Mai sprach er mit Blick auf internationale Krisen und Konflikte von einem „Militärbusiness der weißen Menschen im Norden, und die sind eben nur zehn Prozent der Weltbevölkerung“.

Zum zweiten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine veröffentlichte von der Schulenburg einen Aufruf. Frieden könne nur durch einen Waffenstillstand mit darauffolgenden Friedensverhandlungen erreicht werden. In dem Text heißt es, auch die von Nato-Ländern gelieferten Waffen kämen auf ukrainischem Territorium zum Einsatz. „Sie sind also gleichermaßen für das Leiden und die sukzessiven Zerstörungen des Landes verantwortlich.“

4 Ruth Firmenich

Sie ist die einzige Frau, die künftig das BSW im Europaparlament vertritt: Ruth Firmenich. © IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Auf den ersten sieben Listenplätzen hat das BSW nur eine Frau nominiert: Ruth Firmenich.. Sie ist eine enge Vertraute von Parteigründerin Wagenknecht. Ab 2004 arbeitete sie in deren Abgeordnetenbüro im Europaparlament, später wechselte sie als Büroleiterin ihrer Chefin in den Bundestag.

In ihrer Bewerbungsrede für den Listenplatz auf der BSW-Aufstellungsversammlung sagte Firmenich: „Die EU ist kein Friedensprojekt, sie ist kein soziales Projekt, und sie ist kein Garant von Meinungsfreiheit.“ Das zeige sich besonders am Fall Julian Assange. Sie wolle sich dafür einsetzen, dass dieser endlich freigelassen werde.

5 Jan-Peter Warnke

Jan-Peter Warnke, Chefarzt im Ruhestand. © IMAGO/Matthias Wehnert

Er zeichnet ein düsteres Bild der Zustände im Land: „Ich glaube, dass die Bundesrepublik Deutschland derzeit ein multimorbider Intensivpatient mit drohendem Multiorganversagen ist, und seit zwei Jahren muss man diesem Land auch noch suizidale Gedanken unterstellen, nämlich seitdem die Ampel regiert.“

Das sagte Jan-Peter Warnke, Jahrgang 1959, in seiner Bewerbungsrede für Listenplatz fünf. Warnke war früher Chefarzt einer neurochirurgischen Klinik und ist seit 2023 im Ruhestand.

6 Friedrich Pürner

Er fordert eine Aufarbeitung der Schutzmaßnahmen in der Corona-Pandemie: Friedrich Pürner. © IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Er steht für die Linie des BSW beim Thema Corona. Friedrich Pürner wurde während der Pandemie bekannt, weil er als Amtsarzt verschiedene staatliche Schutzmaßnahmen kritisierte. Schließlich war er seinen Posten beim Gesundheitsamt los, seine Bewerbungen für andere Stellen blieben erfolglos. Ein Rechtsstreit folgte.

Nun hat Pürner eine ganz andere berufliche Perspektive: Als Nummer sechs zieht er für das BSW ins Europaparlament ein. Die Aufklärung der Anti-Corona-Maßnahmen liege ihm sehr am Herzen, sagte er in seiner Bewerbungsrede.