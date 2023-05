„Vom Standard noch weit entfernt“ Was Deutschland vom isländischen Arbeitsmarkt lernen kann

Herr Rützel, warum hat der Arbeitsausschuss des Bundestags eine Delegation ausgerechnet nach Island entsandt?

Weil es hier praktische Erkenntnisse gibt zu vielen Debatten, die wir in Deutschland führen. Wir reden zum Beispiel immer davon, die Erwerbstätigkeit von Frauen zu erhöhen. Hier sehen wir, wie das klappen kann, nämlich unter anderem mit effektiven Maßnahmen für gleiche Bezahlung der Geschlechter.

Der Befragte Foto: PR © PR Bernd Rützel (SPD) ist Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Ausschusses für Arbeit und Soziales.

Wenn man sich in Island als deutsche Delegation über dieses Thema unterhalten will, von wem wird man empfangen?

Vom Ressort der Premierministerin, denn sie ist zuständig. Sie hat das Thema Equal Pay in ihr Haus geholt, weil es für sie einen ganz hohen Stellenwert hat. Das passt zur Bedeutung in der Gesellschaft insgesamt. Island steht einer Auswertung des Weltwirtschaftsforums zufolge seit 2006 weltweit an der Spitze. Nirgends ist der Gender Pay Gap so klein wie hier.

Was wurde dafür getan?

Es gibt verschiedene Gesetze. Eines ist besonders wichtig: Unternehmen können sich für das Thema geschlechtergerechte Bezahlung zertifizieren lassen, ab einer bestimmten Zahl von Beschäftigten müssen sie es sogar. Dazu ein Beispiel: Wer leistet mehr, die Pflegekraft, die sich um Alte und Kranke kümmert, oder der Industriemechaniker, der wichtige Leitungen wartet? Das sind zwei Dinge, die kann man kaum vergleichen, man muss es aber spätestens tun, indem man ein Gehalt festsetzt. In Deutschland gibt es viel historisch gewachsene Lohnungerechtigkeit. Berufe, in denen viele Frauen arbeiten, werden schlechter bezahlt, und dann heißt es: Das ist eben so, Pech gehabt, oder man gibt es erst gar nicht zu. Das geht hier in Island nicht mehr. Wie ein Gehalt zustande kommt, wird sehr transparent hergeleitet und dokumentiert. Das Zertifikat ist zu einem Pluspunkt für Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt geworden. Denn auch hier herrscht Fachkräftemangel.

In Deutschland gibt es schon das Entgelttransparenzgesetz, nun kommt eine etwas schärfere EU-Richtlinie zum Thema hinzu, die in deutsches Recht umgesetzt werden muss. Dabei geht es auch um eine Berichterstattungspflicht. Werden die Regeln mit denen in Island vergleichbar sein?

Island hat die Transparenz von Lohngleichheit verinnerlicht. Nicht umsonst spricht man oft vom Island-Standard. Bei uns in Deutschland wird die EU-Richtlinie durch Berichterstattungspflichten für Unternehmen, Verpflichtende Angaben zum Entgelt für Arbeitssuchende und Auskunftsansprüche ein Stück weit mehr Gerechtigkeit bringen. Vom Island-Standard sind wir jedoch nach wie vor noch weit entfernt, deshalb hat auch bereits unser Bundesarbeitsminister Hubertus Heil im Frühjahr eine Verschärfung gefordert.

Gehalt ist das eine, eine familienfreundliche Arbeitskultur das andere. Welche Erfahrungen haben Sie dazu in Island gemacht?

Hier ist es schwierig, nach 16 Uhr noch Gesprächspartner zu finden, die sich treffen möchten. Es ist völlig selbstverständlich, dass ab dann für alle Beschäftigten mit Kindern Familienzeit ist. Besprechungen werden in diese Zeit einfach nicht gelegt, das ist allgemein verinnerlicht. Und der Anspruch auf Elternzeit ist hier ebenfalls anders geregelt als in Deutschland, die Zeit wird gleichberechtigter auf Mütter und Väter verteilt. Einen Kitaplatz muss hier niemand suchen oder sich gar anstellen. Sie stehen ausreichend zur Verfügung.

Wer die Aufteilung der Elternzeit vorschreibt, nimmt den Eltern Wahlfreiheit. Kann das der richtige Weg sein?

Auch in Island wird nichts vorgeschrieben. Es geht gerechter zu, weil Männer und Frauen sich die Erziehungsarbeit teilen. Es gibt dann noch einen frei wählbaren Block Elternzeit, der dann aber sehr stark von den Frauen in Anspruch genommen wird.

Das Thema Vier-Tage-Woche wird in Deutschland viel diskutiert. Was haben Sie dazu in Island gelernt?

Hier arbeitet ein Drittel der Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Dort wurde die Regelarbeitszeit von 40 auf 36 Wochenstunden herabgesetzt, bei Schichtarbeitenden sogar auf 32 Stunden. Da könnte man angesichts des Fachkräftemangel sagen: Sind die verrückt? Der Schritt brachte in der Tat sieben Prozent Kostensteigerung für die öffentliche Hand. Aber der öffentliche Dienst wurde viel attraktiver und bekam Zulauf. Die Beschäftigten sind zufriedener und seltener krank, und es wurde gemeinsam geschaut, wie die Arbeit effektiver organisiert werden kann. Es zeigte sich sogar, dass die Beschäftigten in Teilzeit ihre Stunden so ließen oder sogar erhöht haben. In Deutschland geht in den nächsten zehn Jahren ein Drittel aller Beschäftigten im öffentlichen Dienst in den Ruhestand. Da werden Arbeitgeber viel tun müssen, um Personal anzuwerben.

Bei vielen Tätigkeiten lassen sich aber nicht einfach Stunden reduzieren. Muss die Debatte nicht abgehoben wirken auf alle, die nicht im Büro arbeiten, sondern in der Krankenpflege oder bei der Müllabfuhr?

Gerade in der Pflege reduzieren viele Beschäftigten ihre Arbeitszeit oder verlassen den Beruf gleich ganz, weil sie völlig ausgelaugt sind. Daher ist es dort besonders sinnvoll, über eine Reduzierung der Stundenzahl nachzudenken. Übrigens haben wir in Deutschland immer dort, wo in einem Beruf ein Geschlecht dominiert, den größten Fachkräftemangel. Die Arbeitgeber können dann auf dem Arbeitsmarkt nicht aus dem Vollen schöpfen. In der Pflege fehlt dramatisch Personal, bei den LKW-Fahrern aber auch. Die Themen Geschlechtergerechtigkeit und Arbeitsbedingungen greifen ineinander.

Wenn Sie eine Maßnahme aus Island morgen in Deutschland zum Gesetz machen könnten, welche wäre es?

Wir werden nicht sagen, alle müssen eine Vier-Tage-Woche einführen. Das ist nicht Aufgabe des Staats, sondern der Tarifparteien. Aber meine Botschaft ist: Es ist ein Märchen, dass weniger geschafft würde, wenn die Arbeitszeit reduziert wird. Wenn man sich dem Fachkräftemangel von allen Seiten nähert und alle Maßnahmen zusammenbaut, haben alle Beschäftigten weniger Stress und fühlen sich besser. Wir haben keinen Arbeitsmarkt, sondern einen ArbeitnehmerInnen-Markt. Die Zeiten sind so, dass man neue Wege gehen muss.