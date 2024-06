Von Rostock-Lichtenhagen bis Grevesmühlen Mecklenburg-Vorpommern – das Bundesland, in dem Demokraten mulmig ist

Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein hässlicher Einzelfall. Doch der mutmaßlich rassistische Angriff auf zwei ghanaische Mädchen und deren Vater in Grevesmühlen gibt Anlass zur Frage, in welchem Ausmaß eine rechtsextremistische Grundstimmung in Teilen der Bevölkerung, Mecklenburg-Vorpommern belastet. Nicht erst jetzt. Das Bundesland im Nordosten fällt seit Jahrzehnten mit rassistischen Vorfällen auf. Ein Ende ist nicht in Sicht.