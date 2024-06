Vor dem Parteitag in Essen Wohin entwickelt sich die AfD?

Beim Parteitag am Samstag und Sonntag in Essen steht die Neuwahl des AfD-Vorstandes an. Die Parteichefs Alice Weidel und Tino Chrupalla stehen unter Druck – wollen aber als Führungsduo weitermachen. Gegenkandidaten haben sich bisher nicht öffentlich in Stellung gebracht.

In Thüringen und Sachsen werden am 1. September neue Landtage gewählt, in Brandenburg wird am 22. September abgestimmt. In Umfragen liegt die AfD in allen drei Ländern vorn, wenn auch teilweise knapp. Inwiefern dies Einfluss auf die Regierung haben wird und in welche Richtung sich die AfD entwickelt, erklären drei Experten.

Offenheit zum vielfältigen rechten Rand

Tim B. Peters ist Politikwissenschaftler und als Referent für Medien und Demokratie in der Hauptabteilung Analyse und Beratung der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) tätig. Er sagt, eine Abkehr von dieser Entwicklung ist mit der aktuellen Führung und der sie tragenden Mitgliederstruktur nicht zu erwarten.

Seit ihrer Gründung sind extremistische Strömungen innerhalb der AfD immer stärker geworden. Eine Abkehr von dieser Entwicklung ist mit der aktuellen Führung und der sie tragenden Mitgliederstruktur nicht zu erwarten. Angesichts dieser Radikalisierung bestehen zudem keinerlei Koalitionsmöglichkeiten für die AfD, die wiederum einen politischen Anreiz zur inhaltlichen Mäßigung darstellen könnten.

Durch Offenheit zum vielfältigen rechten Rand versucht die Partei vielmehr ein (vor-)politisches Umfeld aufzubauen: Die eigene Ideologie soll in Organisationen und mit anhaltenden Wahlerfolgen auch in Institutionen gesellschaftsfähig werden. In Deutschland findet damit zeitversetzt eine Entwicklung statt, die es in anderen Ländern schon länger gibt. Doch während sich die nationalistischen Rechtsaußen-Parteien in vielen europäischen Demokratien bemühen, ihre extreme Vergangenheit möglichst in Vergessenheit geraten zu lassen, ist bei der AfD auf absehbare Zeit mit keiner Kursänderung zu rechnen. Die Phase der anti-systemischen Fundamentalopposition wird weiter anhalten.

Relevanter politischer Akteur

Dr. Hendrik Träger ist Politikwissenschaftler an der Universität Leipzig. Er beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Parteien und Wahlen in Deutschland. Er sagt: Noch stärker als bisher wird das Erreichen einer Mehrheit bei Abstimmungen von den Stimmen der AfD abhängig sein.

Trotz öffentlichkeitswirksamer Skandale wie der Absetzung des Spitzenkandidaten setzen sich die Trends früherer Wahlen fort: Bei der Europawahl erhielt die AfD in fast allen Landkreisen und kreisfreien Städten Ostdeutschlands die meisten Stimmen. Die politische Landkarte der ‚neuen‘ Länder färbte sich nahezu flächendeckend in ‚AfD-Blau‘. Das betrifft mittlerweile sogar Großstädte. Auch bei den Kommunalwahlen wurde die AfD in manchen Regionen mit großem Abstand die stärkste Partei. Noch stärker als bisher wird das Erreichen einer Mehrheit bei Abstimmungen von den Stimmen der AfD abhängig sein.

Innerhalb von elf Jahren hat sich die AfD zu einem relevanten politischen Akteur entwickelt. Das wird sich in absehbarer Zeit wahrscheinlich nicht ändern, wie mit Blick auf aktuelle „Sonntagsfragen“ für die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg deutlich wird. In den drei Ländern könnte die AfD die größte Fraktion stellen und damit die Optionen für die Regierungsbildung erheblich beeinflussen.

Gewählt wegen des Programms und nicht aus Protest

Dr. Marcel Lewandowsky ist Politikwissenschaftler und Autor. Er forscht und publiziert zu Demokratie, Populismus und Parteien und arbeitete unter anderem an der Universität Bonn, der Bundeswehr-Universität Hamburg und der University of Florida. Derzeit ist er als Lehrbeauftragter an der Universität Mainz tätig. Zuletzt erschien sein Sachbuch “Was Populisten wollen” im Verlag Kiepenheuer & Witsch. Er sagt, die AfD ist bei Wahlen trotz aller Skandale relativ stabil. Daran wird eine weitere Radikalisierung nichts ändern.

Die AfD wird nicht aus Protest, sondern wegen ihres Programms gewählt. Ihre Wähler versprechen sich von ihr die Rückkehr zu einer Demokratie, in der Menschen wie sie das Sagen haben und eine Gesellschaft, in der die, die sie als „normal“ erachten, die Mehrheit bilden.

Deshalb bleibt die AfD bei Wahlen trotz aller Skandale relativ stabil. Daran wird eine weitere Radikalisierung nichts ändern. Ihre internen Konflikte gleichen einem Flugzeug, das per Autopilot weitersegelt, während die Crew sich zerstreitet. Die AfD-Wähler haben sich in folgender Vorstellung eingemauert: „Die da oben“ sind Menschen wie mir feindlich gesonnen, und nur die AfD vertritt meine Interessen.

Wie relevant die AfD noch wird, hängt von den Wahlen im Herbst ab. Sie wird vermutlich starke Ergebnisse erzielen. Gelingt es ihr, in einem der Länder mit CDU oder BSW an einer Regierung beteiligt zu werden, wird die Partei weiter normalisiert. Und das, obwohl die Extremisten in der AfD immer stärker werden.