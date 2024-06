Tagesspiegel Plus Vorstandswahlen bei AfD-Parteitag : Weidel und Chrupalla bei Harmonie-Show in Essen bestätigt

Der AfD-Parteitag in Essen verläuft am Samstag unerwartet harmonisch. Die Parteiführung will Geschlossenheit und Professionalität demonstrieren. Hier und da aber überdreht die Show in der Grugahalle.