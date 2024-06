Wagenknechts Klassenbester Wer ist Europa-Spitzenkandidat Fabio De Masi?

Ehrliche Anerkennung spricht aus den Worten von einem, der Fabio De Masi aus gemeinsamen Tagen in der Linkspartei bestens kennt. „Fabio ist mit Sicherheit einer der Klügsten.“ Er muss es wissen. Dann kommt der Nachsatz. „Und beim BSW sowieso.“

Im Januar wurde die Wagenknecht-Partei gegründet. De Masi, 44, Finanzexperte, schlauer Spürhund, eher Ermittler in internationalen Finanzskandalen als Abgeordneter. So wurde er einst bekannt.

Nun tritt er bei der Europawahl als Spitzenkandidat für das Bündnis Sahra Wagenknecht an. Die Truppe steht im Ruf, mit schlichten Parolen auf Wählerfang zu gehen. „Maulkorb oder Meinung?“ So steht es etwa auf den Wahlplakaten.

De Masi und das BSW, passt das zusammen? Wieso macht er dort mit, drei Jahre, nachdem er seinen Rückzug aus der Bundespolitik verkündet hat?

16. Mai, Rostock, Neuer Markt. Die BSW-Wahlkampftour. Hunderte Menschen sind gekommen. In einem Elektrorollstuhl sitzt eine alte Frau. Sie sei schwer lungenkrank, berichtet sie. Aber die Coronaimpfung werde sie sich auf keinen Fall verabreichen lassen. „Corona bekomme ich auch nicht, ich ernähre mich gesund.“

Unterwegs in der Republik: Wahlkämpfer Fabio De Masi, hier bei einem Auftritt in Weimar. © Imago/Jacob Schröder

Seit der Wende 1989 habe sie noch nie gewählt. Doch seit langem sei sie ein großer Fan von Wagenknecht. Am 9. Juni kann sie Wagenknecht pur wählen. Endlich. So sieht sie das, obwohl ihr Idol gar nicht kandidiert. Wer Spitzenkandidat ist, das ist ihr egal. Fabio De Masi kennt sie nicht.

Aber heute, hier in Rostock, wird sie ihn kennenlernen.

De Masi kann Wahlkampf

Mit ausladenden Schritten besteigt De Masi die Bühne, er hat ein paar Reizthemen mitgebracht. Das „Morden“ in Gaza müsse ein Ende haben. „Und zwar sofort.“ Beim Thema Mindestlohn wettert er gegen die „ganze große Koalition der Lohndrücker“. Es müsse im Europäischen Parlament eine Partei geben, die „die Leute nicht betrügt vor der Wahl“.

Der passt eigentlich gar nicht zum BSW. Ein früherer Weggefährte über Fabio De Masi

Er hat eine Botschaft für „die ganzen Schlaumeier, die uns jetzt im Ukraine-Krieg belehren, wir seien Putin-Versteher“. De Masis Prognose: „Sie werden uns in zwei, drei Jahren das Desaster vor die Füße kippen.“ Und er verspricht: So wie sich in der Coronakrise einige die Taschen voll gemacht hätten mit Masken-Deals, werde es auch wieder „einige feine Pinkel im Bundestag geben, die sich Rheinmetall-Aktien gekauft haben“.

Der Jubel jedenfalls ist groß. Wahlkampf, das kann De Masi. In Rostock schlägt er derbe Töne an.

Mitglied der angesehenen „Boygroup“

Die Öffentlichkeit kennt einen anderen Fabio De Masi. Bei diversen Finanzskandalen, von Wirecard bis Cum-Ex, etablierte er sich als Finanzdetektiv. Von 2014 bis 2017 war er Abgeordneter im Europaparlament, danach bis 2021 Mitglied des Bundestags. Er blickt durch, wo andere längst aufgegeben haben, recherchiert, macht Druck, stellt die richtigen Fragen. So sehen ihn andere, so sieht er sich selbst.

Im Bundestag arbeitete er im Wirecard-Untersuchungsausschuss als Teil eines fraktionsübergreifenden Trios, gemeinsam mit dem Grünen Danyal Bayaz und dem Liberalen Florian Toncar. Jung, smart, ambitioniert, das waren sie alle drei. Sie arbeiteten eng zusammen, die Parteigrenzen spielten kaum eine Rolle. „Boygroup“, dieser Name machte schnell die Runde.

Drei mit einem Ziel (v.l.n.r.): die Wirecard-Aufklärer Danyal Bayaz (Grüne), Fabio De Masi (damals Linkspartei) und Florian Toncar (FDP) im Jahr 2021. © Imago/Jürgen Heinrich

Bayaz ist heute Finanzminister in Baden-Württemberg, Toncar Staatssekretär im Bundesfinanzministerium. „Ich vertraue darauf, auch außerhalb des Parlaments einer spannenden beruflichen Tätigkeit nachzugehen“, schrieb De Masi in der Erklärung, mit der er 2021 öffentlich machte, nicht noch einmal für den Bundestag kandidieren zu wollen. Aus seinem Umfeld ist zu hören, diese Hoffnung habe sich nicht so recht bewahrheitet.

Nun will De Masi zurück ins Europäische Parlament. Der Linken-Politiker, der ihn von früher bestens kennt und seine Klugheit schätzt, wundert sich, dass sein alter Weggefährte beim Thema Ukraine Wagenknechts harte Linie mitträgt. Da habe er De Masi anders in Erinnerung, ausgewogener, mit mehr Empathie für die Opfer des russischen Angriffskriegs.

Fabio ist ein Egomane, wie ich es in der Politik noch nie erlebt habe. Ein früherer Weggefährte über Fabio De Masi

Ein anderer Weggefährte aus alten Tagen sieht das genauso. Seine Einschätzung: „Das ist der Preis der Macht. Er zahlt ihn, um wieder mitspielen zu dürfen.“ Überhaupt, er kenne De Masi als relaxt und tolerant. „Der passt eigentlich gar nicht zum BSW.“

Noch in einem zweiten Punkt sind die beiden sich einig. Sie beschreiben De Masi als einen, der allzu überzeugt ist von sich selbst.

Politik funktioniert nicht ohne Selbstbewusstsein. Ein großes Ego gehört dazu. Aber bei De Masi ist es mehr, finden diese beiden. „Ich, ich, ich, und die anderen sind meistens dumm“, sagt der eine. „Fabio ist ein Egomane, wie ich es in der Politik noch nie erlebt habe“, sagt der andere.

Bei seinen öffentlichen Auftritten zeigt sich De Masi engagiert, umgänglich, freundlich. Zum Bratwurstverkäufer ist er genauso nett wie zur Parteivorsitzenden. Was aber auch auffällt: Er weiß sich Gehör zu verschaffen.

8. Januar 2024, der Tag, an dem sich das BSW als Partei gründet und in der Bundespressekonferenz vorstellt. Sechs Personen aus der Parteispitze sitzen auf dem Podium, darunter natürlich Wagenknecht selbst. Alle sechs hätten sicher viel zu sagen.

Das Spitzenteam des BSW stellt die neu gegründete Partei im Januar 2024 in der Bundespressekonferenz vor. V.l.n.r.: Generalsekretär Christian Leye, die Vorsitzenden Amira Mohamed Ali und Sahra Wagenknecht, Vize-Parteichef Shervin Haghsheno und die beiden damals noch designierten EU-Spitzenkandidaten, Thomas Geisel und Fabio De Masi. © dpa/Bernd von Jutrczenka

Doch es ist De Masi, der sich wiederholt selbst zu Wort meldet. Er habe da etwas zu ergänzen. Schließlich mahnt die moderierende Journalistin: Fast eine Stunde sei vergangen, erst sechs Fragen seien beantwortet worden. Sie bittet um Zeitdisziplin.

„Sie wollten gleichwohl ergänzen, Herr De Masi?“ Er reagiert ungerührt. Und ja, er will auch dieses Mal ergänzen, was eine der anderen Personen auf dem Podium zu sagen hatte. „Meine Antwort passt jetzt nicht hundertprozentig zur Frage, aber ich versuch’s trotzdem mal.“ Die Moderatorin unterbricht ihn: „Vielleicht warten Sie einfach auf die nächste Frage?“ „Nein, nein.“

Ins rechte Licht rückt De Masi sich auch ein paar Monate später. 29. April, Brandenburger Tor. Gleich bricht er gemeinsam mit der Nummer zwei auf der Wahlliste, Thomas Geisel, zur Wahlkampf-Radtour von Berlin nach Brüssel auf.

Vor zehn Jahren sei er in das Europaparlament eingezogen, „damals als unbekannter Abgeordneter“, sagt De Masi. „Nach wenigen Monaten kannte man dann meinen Namen, weil es mir gelang, Jean-Claude Juncker vor laufender Kamera beim Flunkern zu erwischen.“ Damals ging es um die Luxemburg-Leaks, noch so ein Steuerskandal. Juncker freilich sieht die Sache anders, er habe nie gelogen.

De Masi macht sich auf: Der Start der BSW-Wahlkampftour zur Europawahl vor dem Brandenburger Tor. © Karin Christmann

De Masi erzählt weiter. Auch Olaf Scholz habe er schon „eine Erinnerungslücke eingebrockt“, im Zuge der Warburg-Affäre. Was er damit sagen will: Er persönlich habe den Kanzler überführt, nicht die ganze Wahrheit zu sagen. Auch zu dieser Geschichte gibt es zwei Meinungen.

So oder so: Es sind Anekdoten, die De Masi ziemlich gut aussehen lassen. Er erzählt sie oft. Dazu gehört auch der gern präsentierte Hinweis, er habe im Zuge der Wirecard-Affäre im Fokus eines mutmaßlichen russischen Spions gestanden.

De Masi argumentiert, er habe sich doch selbst einst mit Russland angelegt. Nach seiner Logik kann der Vorwurf an das BSW, es habe eine zu große Nähe zu Putin, dann nur falsch sein. Seine Person ist Beweis genug für den Charakter einer ganzen Partei.

Hoffnung setzen die Wähler in Wagenknecht

So gern De Masi im Vordergrund steht, in diesem Wahlkampf ist er nur auf dem Stimmzettel die Nummer eins. BSW, das sind einhundert Prozent Sahra Wagenknecht. Sie ist bundesweit auf den Plakaten zu sehen. In sie setzen die Menschen ihre Hoffnung.

Dabei ist De Masi gewiss keine geborene Nummer zwei, mit seinem Ego, seinem Geltungsdrang. Doch das Duo De Masi/Wagenknecht funktioniert. Die beiden haben eine lange gemeinsame Geschichte, sind eine Zugewinn-Gemeinschaft. Seit er kurzzeitig in ihrem Bundestagsbüro als Mitarbeiter beschäftigt war, galt er bei der Linkspartei als Wagenknecht-Mann. Jetzt, im Europa-Wahlkampf des BSW, ist er Wagenknechts Klassenbester.

Ich will mithelfen, dass sich das Projekt BSW dauerhaft etabliert. Fabio De Masi

Seinen Austritt bei der Linkspartei verkündete er kurz nach dem gewaltigen parteiinternen Krach um eine Bundestagsrede Wagenknechts. Das Thema: der angebliche Wirtschaftskrieg des Westens gegen Russland. So mancher dachte, nun würde auch De Masi mit Wagenknecht brechen. Doch so war es nicht. Heute ist Wagenknecht dabei, die politischen Achsen der Republik zu verschieben. De Masi schiebt mit.

„Ich will mithelfen, dass sich das Projekt BSW dauerhaft etabliert“, sagt er. Ein Treffen in einem Café im Regierungsviertel, einige Wochen vor der Europawahl. Die Debatte um das „Manifest für den Frieden“ von Wagenknecht und Alice Schwarzer sei für ihn ein Kipppunkt gewesen, sagt er. Der Korridor der zulässigen Meinung werde immer mehr verengt. Er sieht Parallelen zwischen Corona damals und der Ukraine heute. Man wird doch wohl noch sagen dürfen.

Hartnäckig habe Wagenknecht um ihn geworben, ihn umgarnt, auf dass er für ihre Partei antreten möge. Mehr als eine Wahlperiode in Brüssel und Straßburg solle es aber nicht werden. „Ich will auch noch ein Leben haben, ich brauche kein Mandat für Jahrzehnte.“

Das passt zu dem, was einer seiner früheren Weggefährten schildert. Ausgebrannt sei De Masi am Ende seiner Zeit im Bundestag gewesen, fix und alle. Die nächtlichen Sitzungen im Wirecard-Untersuchungsausschuss, die heftig belastenden Lebensumstände während der Coronapandemie. Der Jürgen Klopp von heute erinnere ihn an den Fabio De Masi von damals, sagt der frühere Mitstreiter.

„Ich habe nicht vor, mich in absehbarer Zeit in einer anderen politischen Formation zu engagieren“, schrieb De Masi damals.

Von wegen. Nur ein paar Tage noch, dann ist Fabio De Masi aller Voraussicht nach wieder da. Als deutscher Europaabgeordneter. Das ist doch schon mal was.