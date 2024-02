Wahlforscher Matthias Jung im Gespräch „Ich habe keine Angst vor dem Wahltag, aber Respekt“

Herr Jung, Sie arbeiten seit 37 Jahren als Demoskop für die Forschungsgruppe Wahlen. Sind Sie der beste Kenner des politischen Willens der Deutschen in unserer Republik?

Ich bin vor allem nicht größenwahnsinnig. Auch wenn man schon so lange Meinungsforschung betreibt wie ich, erlebt man immer wieder Überraschungen. Da sind Entwicklungen dabei, die oft nicht völlig neu sind, aber in ihrer Intensität doch unerwartet.