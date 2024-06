Was ist verpflichtend, was freiwillig? Die sechs wichtigsten Antworten zu Pistorius’ neuem Wehrdienst

Es ist ein düsteres Bild der Sicherheitslage, das Verteidigungsminister Boris Pistorius zur Begründung seines neuen Wehrdienstmodells zeichnet. „Wir gehen davon aus, dass Russland trotz des Angriffes gegen die Ukraine und der dortigen Verluste bis 2029 in der Lage ist, Nato-Territorium anzugreifen“, heißt es in einem Papier seines Hauses.

„Abschreckung“ lautet die Antwort seines Hauses, um das zu verhindern – unter anderem mit einer auch personell aufgerüsteten Bundeswehr.

1 Wie groß soll die Bundeswehr für den Verteidigungsfall sein?

Die Notwendigkeit für eine neue Art von Wehrdienst leitet sich Pistorius zufolge alleine aus dem gestiegenen Bedarf in der neuen Sicherheitslage. „Der deutsche Beitrag zur Bündnisverteidigung erfordert“, so berichtet sein Ministerium, „rund 460.000 Soldatinnen und Soldaten“. Davon sollen gut 200.000 aktive Soldatinnen und Soldaten sein, wobei die aktuelle Truppenstärke nur gut 181.000 umfasst und weitere Berufssoldaten gewonnen werden müssen. Die restlichen 260.000 Kräfte müssten im Ernstfall schnell aus der Reserve hinzugezogen werden.

Dem Reservistenverband zufolge gibt es mehr als 900.000 Menschen, die Erfahrungen in der Bundeswehr gesammelt haben und theoretisch dafür zur Verfügung stünden. Praktisch trifft das aktuell jedoch nur auf rund 60.000 zu, die etwa durch Reserveübungen auch tatsächlich erfasst sind. Pistorius will auch die bisherigen Nicht-Reservisten anschreiben lassen und hofft, damit insgesamt 100.000 zusätzliche aktive Reservisten zu gewinnen.

Die große Lücke will Pistorius auch dadurch schließen, dass mehr junge Menschen Wehrdienst leisten – und danach Reservisten sind. Nur ein willkommener „Nebeneffekt“ wäre es laut Pistorius, wenn von den neuen Wehrdienstleistenden sich eine relevante Größe entschieden, danach Berufssoldat zu werden.

2 Wie soll der neue Wehrdienst aussehen?

Das Konzept des bisher schon existierenden freiwilligen Wehrdienstes, den zum Jahreswechsel 9642 Frauen und Männer leisteten, soll in das nun vorgeschlagene Modell „Neuer Wehrdienst“ überführt werden – und attraktiver werden. Zur Auswahl stehen ein Grundwehrdienst von sechs Monaten mit der Option, diesen um bis zu 17 Monate zu verlängern. Wer diese wählt, „dem bietet die Bundeswehr zahlreiche Weiterentwicklungsmöglichkeiten“, wie es in dem Papier heißt.

Schon im Vorfeld war bekannt geworden, dass die Bundeswehr Anreize wie die Kostenübernahme beim Führerschein, günstigere Studienkredite oder Vorteile bei der Studienplatzvergabe durch einen Abschlag beim Numerus Clausus bietet. Auf diesem Wege will die Bundeswehr, wie es in dem Papier heißt, „ab 2025 bis zu 5000 weitere Wehrdienstleistende ausbilden“.

3 Wie kommt die Bundeswehr mit den jungen Menschen in Kontakt?

Der Verteidigungsminister hat bereits häufiger bemängelt, dass die im Jahr 2011 ausgesetzte Pflicht, einen Grundwehrdienst zu leisten, zum Abbau der gesamten Infrastruktur in diesem Bereich geführt hat. Obwohl die Wehrpflicht im Verteidigungsfall weiter gilt, wüsste die Bundeswehr aktuell gar nicht, an wen sie herantreten müsste. „Das ist ein unhaltbarer Zustand“, sagte Pistorius am Mittwoch. Deshalb beginnt diese sogenannte „Wehrerfassung“ nun wieder.

Künftig – wenn die Ampelkoalition die nötigen Änderungen im Wehrdienst- sowie im Soldatengesetz tatsächlich vornehmen sollte – werden alle jungen Frauen und Männer angeschrieben, die das wehrdienstfähige Alter erreichen.

Ob das allein für die jeweils 18-Jährigen gelten soll oder zu Beginn auch gleich noch frühere Jahrgänge angeschrieben werden sollen, ist Pistorius zufolge noch nicht geklärt. Allein das Anschreiben wird nach Ansicht des Ministeriums jedoch dafür sorgen, dass sich mehr junge Menschen überhaupt mit der Bundeswehr befassen.

4 Wer muss den Fragebogen ausfüllen und wer nicht?

Frauen bekommen zwar ebenfalls einen Hinweis auf den Online-Fragebogen zugeschickt. Nur die jungen Männer sollen jedoch dazu verpflichtet werden, Auskunft über ihre körperliche Fitness, ihre Haltung zur Bundeswehr und ihre Bereitschaft zum Dienst Auskunft zu erteilen. Pistorius rechnet bei etwa einem Viertel der rund 400.000 Männer eines Jahrgangs mit Interesse – das zum Beispiel auf einer Skala von 1 bis 10 wie in Schweden abgefragt werden könnte.

Obwohl es im Bundestag durchaus eine gewisse Bereitschaft gibt, die Begrenzung auf Männer per Verfassungsänderung aufzuheben, will Pistorius dieses politisch dicke Brett in dieser Wahlperiode ausdrücklich nicht mehr angehen.

5 Wieviele Musterungen soll es geben?

Die Bundeswehr will sich aus denjenigen, die den Fragebogen beantworten, die geeignetsten Kandidatinnen und Kandidaten aussuchen und zur Musterung einladen. Dieser Einladung auch Folge zu leisten, will Pistorius wiederum für die Männer zur Pflicht machen. Angaben dazu, welche Sanktionen drohen, wenn man ihr nicht nachkommt, machte der Minister am Mittwoch noch nicht.

Er schätzt, dass künftig jährlich bis zu 50.000 Interessenten gemustert werden. Wer aus diesem Kreis eingezogen wird, müsste ihm zufolge der Einberufung auch Folge leisten, weil er im Fragebogen seine Bereitschaft dazu erklärt habe. Man werde niemanden zwingen zu bleiben, so Pistorius, er könne aber „nicht ausschließen“, dass jemand gegen seinen Willen eingezogen werde. Grund ist ihm zufolge, dass die Neuregelung im Wehrpflichtgesetz festgeschrieben werden soll.

6 Was passiert, wenn sich nicht genug Freiwillige melden?

Wie in Schweden, wo aus dem Kreis der Gemusterten von Jahr zu Jahr mehr Einberufungen erfolgen, will auch Pistorius dieses Kontingent stufenweise aufstocken – auch abhängig von den Ausbildungskapazitäten, die in der Truppe überhaupt noch vorhanden sind und erst neu aufgebaut werden müssen.

Die Zahl von 5000 zusätzlichen Freiwilligen ist also nur eine erste Zielmarke. Man werde sie, so heißt es in der Vorlage, „in den Folgejahren schrittweise erhöhen“. Pistorius selbst spricht angesichts der Sicherheitslage von einem „Einstieg“.

Was passiert, wenn nicht genug vortreten? Bei der relativ kleinen anfänglichen Zielmarke sieht Pistorius dies als unwahrscheinlich an. Das Ministerium verweist darauf, dass das neue Konzept zwar vor allem auf Freiwilligkeit setze, „im Bedarfsfall aber auch verpflichtende Elemente beinhaltet“.

„Darüber gehen die Meinungen noch auseinander“, räumte Pistorius am Mittwoch in Bezug auf die Ampelkoalition ein. Er verwies auf die kommenden Gespräche in der Koalition über das konkrete Gesetz. „Er will eine gesetzliche Ermächtigung zur selektiven Verpflichtung für den Fall, dass Freiwilligkeit nicht ausreicht“, so Alexander Müller, der verteidigungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, zum Tagesspiegel: „Das sehe ich mit der FDP als nicht zu machen an.“