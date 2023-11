Was wurde aus der Klimaunion? Sie will die CDU im Stillen auf Kurs bringen

Er war Umweltaktivist für Greenpeace, Nachhaltigkeitsmanager bei der Bahn, Mitglied der Grünen und Initiator des Berliner Fahrrad-Volksentscheids – und ging dann überraschend zur CDU, um seinen Traum einer besseren Klimapolitik zu verwirklichen. Heinrich Strößenreuther wollte im Frühjahr 2021 nicht mehr die längst Bekehrten zu engagierten Klimakämpfern machen, sondern dort Überzeugungsarbeit leisten, wo sie aus seiner Sicht am nötigsten war und am meisten bringt, nämlich in der damals noch größten Regierungspartei.

Gemeinsam mit Gleichgesinnten gründete er die Klimaunion. Viele Spitzenleute der CDU zeigten sich begeistert. Schließlich war etwa das schwache Abschneiden bei der Europawahl 2019 noch auf diese programmatische Leerstelle zurückgeführt worden, weshalb mit dem Klimaschutzgesetz am Jahresende und einem früheren Zieldatum für die Klimaneutralität eilig nachgelegt wurde.

An inhaltlicher Expertise jedoch fehlte es, weshalb Kanzlerkandidat Armin Laschet die junge Bremer Aktivistin Wiebke Winter in sein Team holte. CSU-Chef Markus Söder lobte die Klimaunion als „großartige Gemeinschaft, um das Thema Umwelt und Klima stärker in der Union zu verankern“. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen sagte: „Ihr habt in mir eine Mitstreiterin in Brüssel.“

Skeptischer Gründer

Und jetzt, zweieinhalb Jahre später? An diesem Dienstag etwa wird Klaus Töpfer als das umweltpolitische Urgestein der Union zu seinem 85. Geburtstag mit einem Festabend geehrt – jedoch von der Konrad-Adenauer-Stiftung, nicht von der Klimaunion. Um die ist es ziemlich ruhig geworden.

„Ich habe mir mehr Präsenz der Klimaunion in den aktuellen Debatten erhofft, dass auch mal lautstark widersprochen wird, wenn Parteifreunde klimapolitisch Unzureichendes erzählen“, berichtet Strößenreuther, der nicht mehr im Vereinsvorstand ist und sich als normales Mitglied wieder mehr der Aufklärungsarbeit widmet.

Heinrich Strößenreuther, ehemaliger Grüner und Initiator des Volksentscheids Fahrrad in Berlin, war der erste Vorsitzende der Klimaunion. © Kai-Uwe Heinrich TSP

„Ich habe aber als Partei-Rookie unterschätzt, dass öffentlicher Widerspruch schwierig ist, wenn man in der Partei vorankommen will“, sagt er. Die aktuelle Vereinsführung habe sich „dafür entschieden, eher im Stillen Einfluss auf die Union zu nehmen – ich bezweifle, dass das ausreichend schnell funktioniert, hoffe aber, dass ich mich täusche“.

Der Berliner Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann, der im Februar vergangenen Jahres zu Strößenreuthers Nachfolger an der Spitze der Klimaunion gewählt wurde, erklärt die Absicht dahinter. „Wir verstehen uns als Teil der Unionsfamilie und halten uns an deren Spielregeln, Standpunkte der Partei von innen heraus zu verändern – ohne laute Attacken, die zwar Schlagzeilen bringen, aber nichts verändern.“

Wir haben uns sehr bewusst dafür entschieden, hinter den Kulissen zu wirken. Wiebke Winter, stellvertretende Vorsitzende der Klimaunion

Seine Stellvertreterin Wiebke Winter, inzwischen auch CDU-Bundesvorstandsmitglied und Abgeordnete der Bremischen Bürgerschaft, sieht das genauso: „Wir haben uns sehr bewusst dafür entschieden, hinter den Kulissen zu wirken.“ Die rund 1000 Mitglieder setzten sich in den verschiedenen Unionsgremien auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene „vielleicht nicht so stark sichtbar, aber sehr aktiv“ dafür ein, dass die Partei für eine bessere Klimapolitik stehe.

Da gibt es 1,5 Stunden lange „1,5-Grad-Calls“, Videoschalten mit Fachvorträgen zu speziellen Klimaschutzthemen. Landräte, die mit Energieparks gutes Geld in ihre Region geholt haben, tingeln durch Gegenden, wo die Skepsis noch größer ist.

Bei Friedrich Merz habe ich jede Hoffnung verloren, dass er noch zu einem ernsthaften Klimapolitiker werden könnte. Heinrich Strößenreuther, der inzwischen aus dem Vorstand ausgeschiedene erste Vorsitzende der Klimaunion

Heilmann sprach erst vergangene Woche mit der Düsseldorfer Landesregierung darüber, wie ein staatlicher Industriestrompreis im Sinne der CDU zugleich finanziell, ökonomisch und klimapolitisch nachhaltig sein könne. Winter zeigt sich „sehr zufrieden mit den Vorschlägen unserer Fachgruppe für das neue CDU-Grundsatzprogramm“.

Das sei der richtige Ort, um den Kurs der Partei zu bestimmen. Von Vereinen im Dunstkreis der Union halten immer noch viele in der Parteispitze wenig. Als „überflüssig“ bezeichnen sie daher Organisationen wie die Klimaunion. Das sieht Andreas Jung, einer der Bundesvizes, anders.

Wiebke Winter, die stellvertretende Vorsitzende der Klimaunion, gehört auch dem CDU-Bundesvorstand an. © Gottfried Schwarz

Selbst klima- und energiepolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, sähe er seine Partei gerne auf „Töpfer-Kurs“ und begrüßt, dass die Klimaunion „ihren Sachverstand in die Programmarbeit“ einbringt und auf eine „ambitionierte Klimapolitik“ drängt. Gerade die CDU müsse bei dem Thema noch „Glaubwürdigkeit unter Beweis stellen – gerade in einer Zeit, in der andere Themen stark in der Öffentlichkeit stehen“.

Thomas Heilmann zeigt sich zufrieden damit, was die Klimaunion in der kurzen Zeit ihres Bestehens schon erreicht hat. „Die Beschlusslage von CDU und CSU zum Klimaschutz ist heute eine viel bessere als vor der Gründung“, sagt er.

Die Union ist ein Tanker, den man nicht mit drei Ruderschlägen zu einer Kursänderung bringt. Thomas Heilmann, Vorsitzender der Klimaunion

Als größten politischen Erfolg seiner Organisation sieht er es an, dass auf dem Bundesparteitag vor gut einem Jahr mit Unterstützung des heutigen Generalsekretärs Carsten Linnemann keine Abkehr von steigenden CO₂-Preisen beschlossen wurde. „Dieser Reflex war in der CDU angesichts enorm gestiegener Energiekosten durchaus vorhanden“, berichtet Heilmann.

Natürlich müsste da seiner Meinung nach auch noch mehr gehen, aber das erfordert geduldiges Arbeiten: „Die Union ist ein Tanker, den man nicht mit drei Ruderschlägen zu einer Kursänderung bringt.“

International vernetzt

Er ist auch international in Kontakt mit Mitte-Rechts-Parteien, hat schon viele Treffen auf der nächsten Klimakonferenz Anfang Dezember in Dubai organisiert. Im Wissen, dass das Weltklima nur global gerettet werden kann, wird mächtig geworben mit dem Slogan, den Winter formuliert: „Es gibt nichts Konservativeres als die Bewahrung der Schöpfung.“

Das will man ihr zufolge auch Donald Trumps Leuten jenseits des großen Teichs vermitteln: „Was wäre das für ein riesiger Erfolg, wenn die US-Republikaner nach einem Wahlerfolg die Vereinigten Staaten nicht gleich wieder aus dem Pariser Klimaschutzabkommen herausführen würden?“

Gründer Strößenreuther ist trotz aller Skepsis nicht unzufrieden damit, was bisher geschafft wurde. „Die Klimaunion hat die Union schon jetzt verändert: Wer sich in der Partei für den Kampf gegen die Erderwärmung einsetzt, muss das heute nicht mehr verschämt tun.“

Sein Aber betrifft ausgerechnet die Parteiführung. „Bei Friedrich Merz habe ich jede Hoffnung verloren, dass er noch zu einem ernsthaften Klimapolitiker gemäß Pariser Klimavertrag werden könnte – ich denke auch, dass ihn das letztlich die Kanzlerkandidatur kosten wird“, meint Strößenreuther. Alle Umfragen zeigten, dass die Union zehn bis 20 Prozentpunkte dazugewinnen könnte, wenn sie für eine wirksame und glaubwürdige Klimapolitik stünde.