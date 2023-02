Weit vorn, aber weit weg vom Regieren? Die Merz-CDU sucht den Anschluss

Die CDU und ihr Chef sind in Feierlaune an diesem Montagmittag. Warum auch nicht? Neben Friedrich Merz steht schließlich Kai Wegner im Atrium des Adenauerhauses, der als Berliner Wahlsieger die Konkurrenz nicht nur überholt, sondern dabei auch sehr deutlich auf die Plätze verwiesen hat.

Stören will die Party niemand an diesem Tag. Keiner stellt in Abrede, dass die Christdemokraten nach ziemlich genau einem Jahr mit Merz an der Spitze wieder gut dastehen und die mitunter harten Ansagen des Parteichefs dabei eine Rolle gespielt haben. Zur umstrittenen Aussage über die „kleinen Paschas“ nach den Ereignissen der Silvesternacht sagt Wegner, dass es „richtig war, Probleme klar zu benennen“. Merz ergänzt: „Die Menschen wollen, dass wir die Probleme ansprechen.“

Gleichwohl kann sich einer der Altvorderen nach den Gremiensitzungen vom Montag „nicht daran erinnern, dass wir einmal so weit vorne lagen, aber zugleich so weit weg vom Regieren“. Zwar wird wortgewaltig dafür geworben, dass die mit Abstand stärkste Partei auch die Regierung anführen muss, aber es gibt eben eine rechnerische Mehrheit in Berlin, die bisherige rot-grün-rote Koalition fortzusetzen – und Vorbehalte gegen die Merz-CDU.

Wenn man weiß, dass man nach den Wahlen jemanden braucht, mit dem man regieren kann, warum führt man den Wahlkampf so harsch, dass niemand will? Der Grüne Konstantin von Notz auf Twitter zur Regierungsstrategie der CDU

Stellvertretend dafür steht ein Tweet vom Wahlabend, den der Grünen-Fraktionsvize im Bundestag, Konstantin von Notz, in Richtung CDU abgesetzt hat: „Wenn man weiß, dass man nach den Wahlen jemanden braucht, mit dem man regieren kann, warum führt man den Wahlkampf so harsch, dass niemand will?“ In der Verkehrspolitik ging es hart zur Sache, bei der Inneren Sicherheit mit den „Paschas“ und dem Vorschlag, die Vornamen der in der Silvesternacht Festgenommenen zu veröffentlichen, ohnehin.

In der CDU selbst sind auch nicht alle glücklich darüber, wie Merz die Debatte geführt hat – wobei er am Montag rückblickend selbst der Meinung ist, sich „sehr differenziert“ geäußert zu haben. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, der kürzlich im Tagesspiegel gemahnt hatte, bei der Benennung von Problemen trotzdem „in der Sprache sensibel sein“ zu müssen, findet auch an diesem christdemokratischen Feiertag in den Gesprächen nach der offiziellen Merz-Pressekonferenz seine Anhänger.

Merz: Wir nähern uns nicht der AfD an

Den Eindruck, dass er seine Partei zwar prozentual nach oben, nicht aber an die Spitze von Koalitionen führen kann, will der Vorsitzende entgegen wirken. Als Beweis dafür, dass er die CDU nicht klar rechts positionieren will, führt er das eingeleitete Ausschlussverfahren gegen den früheren Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen an: „Wir sind konservativ, liberal, christ-sozial, aber wir sind nicht rechtsradikal, und wir nähern uns auch nicht der AfD an.“ Da passt es mit Blick auf die Grünen, dass Wegner auch eine „Verkehrswende“ für Berlin fordert, nur halt eine „mit Augenmaß“

Dass das Verhältnis zu den Ampelparteien schwieriger geworden ist, hält Parteivize Andreas Jung für den „parlamentarischen Normalfall“. Abgesehen davon gehören Kompromisse für ihn zum Kern seiner CDU: „Als Volkspartei stehen wir per se dafür Brücken zu bauen statt Gräben zu schaufeln.“ Er verweist auf Bündnisse in den Ländern – nicht zuletzt mit den Grünen. Dies zeige, dass es auch in der Klimapolitik, die Jung für die Unionsfraktion im Bundestag verantwortet, „keine unüberbrückbaren Gegensätze mehr“ gebe.

Es ist sicher kein Zufall, dass Friedrich Merz am Montag das Werben um die Grünen anderen überlassen hat.

