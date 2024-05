Weltgipfel der Verkehrsminister Kann die Welt beim Klima noch das Steuer herumreißen?

Einen Tag bevor am Mittwoch die Verkehrsminister aus aller Welt in Leipzig zum jährlichen ITF-Gipfel zum Thema Ökologisierung des Verkehrs zusammenkommen, teilt Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Dienstag mit, den Bau von Schnellladepunkten für elektrische Unternehmensfahrzeuge mit 150 Millionen Euro zu fördern. Gewerblich genutzte Fahrzeuge seien „ein wichtiger Hebel, um die Klimaschutzziele zu erreichen“, sagt er.

Das Problem ist gravierend. Für 30 Prozent der weltweiten CO₂-Emissionen ist der Verkehr verantwortlich. Die Frage ist: Wie viel Zeit bleibt noch, um mit klimafreundlicheren Verkehrskonzepten das Steuer herumzureißen und die Kohlenstoffemissionen bedeutend zu reduzieren, um zu verhindern, dass sich die Welt weiter erwärmt und es vermehrt zu Wetterextremen wie Überschwemmungen und Dürren kommt und zur Verbreitung von Parasiten und tropischen Krankheiten?

Das haben wir den Verkehrsminister Volker Wissing, den belgischen Minister für Verkehr, Georges Gilkinet, und die Wissenschaftlerin der Technischen Universität Berlin, Sophia Becker, gefragt im Rahmen unserer Serie „3 auf 1“.

Zugverbindungen ausbauen, weniger fliegen, Fahrradverkehr stärken

Georges Gilkinet ist Vize-Premierminister von Belgien und in seinem Land Minister für Mobilität. Er sagt: „Wir brauchen mehr denn je eine beschleunigte, gerechte und grüne Transformation.“

Klimaschutz ist dringender denn je; jede Sekunde zählt, um die Klimakrise und ihre schweren Folgen abzuwenden. Deshalb müssen wir jetzt und gemeinsam handeln – auf allen Ebenen. Dabei spielt die Solidarität mit Ländern, die bei der grünen Wende hinterherhinken, eine zentrale Rolle. Entwicklungshilfe ist hier besonders gefragt. Einige politische Kräfte sprechen von einer benötigten Klima-Pause, dabei brauchen wir eine beschleunigte, gerechte und grüne Transformation mehr denn je.

Die bevorstehenden Wahlen, insbesondere die europäischen, sind dabei entscheidend. Der Green Deal muss weiterhin oberste Priorität haben. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass der Wandel im Verkehrssektor wirtschaftliche Chancen bietet – neue Arbeitsplätze und Investitionen.

Mobilität ist ein entscheidender Hebel im Kampf gegen die Klimakrise. Das heißt konkret: Güterverkehr auf die Bahn verlagern, Nacht- und internationale Zugverbindungen ausbauen, weniger fliegen und den oft unterschätzten Fahrradverkehr stärken. Währende der belgischen EU-Ratspräsidentschaft konnten wir hier erste Erfolge erzielen. Daran gilt es nun anzuknüpfen – auch über Europa hinaus.

Menschen mitnehmen, nicht überfordern bei der Transformation

Volker Wissing (FDP) ist Bundesminister für Digitales und Verkehr. Er sagt: „Wir können nicht von einem Tag auf den anderen den gesamten Verkehr auf Schiene und Wasserstraße verlagern.“

Als Verkehrsminister haben wir weltweit die wichtige Aufgabe, die Menschen mobil zu halten und das möglichst klimafreundlich. In Deutschland modernisieren wir die Schiene, bauen ein deutschlandweites Ladenetz aus, haben ein Deutschlandticket und eine CO₂-Maut eingeführt und dafür gesorgt, dass uns auch künftig alle technologischen Optionen zur Verfügung stehen.

Auf dem Weg zur Klimaneutralität kommen nicht alle Sektoren gleich schnell voran. Wir können nicht von einem Tag auf den anderen 45 Millionen Verbrennungsmotoren und nahezu die gesamte LKW-Flotte austauschen oder den gesamten Verkehr auf Schiene und Wasserstraße verlagern.

Wichtig ist mittelfristig, die Transformation zu schaffen. Das gelingt nur, wenn wir die Menschen auf diesem Weg mitnehmen und dabei nicht überfordern. Nur so werden wir weiter Wachstum und damit auch Wohlstand generieren sowie Akzeptanz für die notwendigen Maßnahmen schaffen.

In den letzten Jahren hat Deutschland seine Klimaziele insgesamt erreicht. Der Pfad stimmt. Nachhaltige Mobilität gelingt aber nur gemeinsam. Es ist jetzt an der Zeit, mutige Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel in die Produktion von erneuerbaren Kraftstoffen zu investieren und neue Infrastrukturen aufzubauen.

Die kurzfristigen Mehrwerte von Klimapolitik sichtbar machen

Sophia Becker ist Vizepräsidentin der TU Berlin und Leiterin des Fachgebiets „Nachhaltige Mobilität“. Sie sagt: „Aus Angst vor Gegenwind und Popularitätsverlust verschwindet so manche wirkungsvolle Klimaschutzmaßnahme wieder in der Schublade.“

Eigentlich ist es doch so: Durchdachte Maßnahmenpläne liegen seit langem auf dem Tisch der Minister. Zeit zu handeln ist jetzt. Doch wie wird gesellschaftliche Akzeptanz für Klimaschutzmaßnahmen im Verkehr ermöglicht? Aus Angst vor Gegenwind, Protesten und Popularitätsverlust verschwindet so manche wirkungsvolle Klimaschutzmaßnahme doch wieder in der Schublade.

Dabei zeigt die sozialwissenschaftliche Mobilitätsforschung: Akzeptanz für verkehrspolitische Maßnahmen braucht Zeit, politische Willenskraft und intensive Kommunikation.

Viele klimapolitische Maßnahmen bringen den Menschen mehr Flexibilität, zum Beispiel das Deutschlandticket, und mehr Lebensqualität, zum Beispiel durch Grünflächen statt Parkplätze.

Es geht darum, auch die kurzfristigen Mehrwerte von Klimapolitik sichtbar zu machen. Wir brauchen positive Zukunftsvisionen, die Lebensqualität und Klimaschutz miteinander in Einklang bringen. Kluge Verkehrspolitik macht nicht nur technologische, sondern auch kommunikative Angebote.