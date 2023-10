Weltmädchentag Zahl der Teenagermütter in Deutschland nimmt deutlich ab

Die Zahl der Teenagermütter in Deutschland ist in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, wurden im vergangenen Jahr im Schnitt sechs Kinder je 1000 Frauen zwischen 15 und 19 Jahren geboren. Im Jahr 2000 waren es dagegen laut den Statistikern noch 13. Laut den Angaben sank im selben Zeitraum die Zahl der geborenen Kinder von Teenagermüttern von 29 140 auf 10 999.

Allerdings ist auch die Anzahl der weiblichen Teenager hierzulande rückläufig: Lebten im Jahr 2000 laut Statistik 2,25 Millionen junge Frauen zwischen 15 und 19 Jahren in Deutschland, waren es 2022 nur noch 1,87 Millionen. Das Bundesamt gab die Zahlen anlässlich des Weltmädchentags am 11. Oktober bekannt.

Der Aktionstag wurde 2011 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen, um die Belange von Mädchen sichtbar zu machen und sich für ihre Chancen und Rechte einzusetzen. (dpa)