Wie China auf Deutschland blickt „Was wollt Ihr eigentlich?“

Frau Rudyak, in Deutschland wird Olaf Scholz‘ Peking-Reise sehr kontrovers diskutiert. Wie blickt man in China derzeit auf Deutschland?

So negativ wie der Besuch in Deutschland diskutiert wird, so positiv schaut man in China darauf. China ordnet die Zeitenwende in Europa als ideologisch motiviert ein. Scholz wird als der nüchterne, pragmatische Deutsche gesehen, der sich auf die – aus ihrer Sicht – entscheidenden Themen der europäisch-chinesischen Beziehungen konzentriert, nämlich die wirtschaftliche Zusammenarbeit.

