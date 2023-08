Wie eine Fraktion abgewickelt wird Das Horrorszenario der Linkspartei rückt näher

Historische Vorbilder dafür, dass sich Bundestagsfraktionen aufgelöst haben, gibt es genug. Das galt beispielsweise für die FDP, als sie bei der Wahl 2013 erstmals den Wiedereinzug ins Parlament verpasste. Es kam aber auch schon vor, dass Parteien im laufenden Betrieb, also mitten in der Legislaturperiode, so viele Abgeordnete verloren, dass ihnen damit auch der wichtige Fraktionsstatus abhandenkam. Ganz zu Beginn der bald 75-jährigen Bundestagsgeschichte war das.

Dem allerersten Bundestag etwa gehörte die Wirtschaftliche Aufbau-Vereinigung an, die vor allem auf die Unterstützung von Flüchtlingsverbänden hatte zählen können. Personeller und inhaltlicher Streit, unter anderem über die Abgrenzung zu Rechtsextremisten, führte dazu, dass vier Abgeordnete die Fraktion verließen, die als WAV-Gruppe weiter existierte, aber auch das nur für kurze Zeit. Ein ähnliches Schicksal ereilte die Fraktion der Deutschen Partei, als neun ihrer Parlamentarier 1960 in die Reihen der CDU wechselten und eine Gruppe mit eingeschränkten parlamentarischen Rechten zurückblieb.

Am 4. September muss erstmals gebangt werden

Mit einem solchen Horrorszenario muss sich nach den jüngsten Ereignissen in der Partei zwangsweise auch die Linksfraktion befassen. Schon länger schwebt das Damoklesschwert einer Abspaltung über ihr, da ihr bekanntestes Gesicht Sahra Wagenknecht seit vielen Monaten über die Gründung einer eigenen Partei nachdenkt und eine Entscheidung bis Jahresende angekündigt hat. Nach dem Rückzug der beiden Fraktionschefs Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch könnte sich der Unmut über die internen Personalquerelen auch schon bei der nun anstehenden Neuwahl der Fraktionsspitze entladen. Die ist für den 4. September angesetzt.

Was aber würde genau passieren, wenn sich Mitglieder des Bundestages (MdB) dann oder später zum Austritt aus der Linksfraktion entscheiden sollten? Zuerst müssen sie das öffentlich kundtun. „Die Beendigung der Mitgliedschaft durch Austritt erfolgt regelmäßig durch entsprechende Erklärung des MdB gegenüber seiner Fraktion“, heißt es auf Anfrage des Tagesspiegels aus der Bundestagsverwaltung: „Im Anschluss daran informiert die Fraktion sodann die Präsidentin über den Austritt. In der Praxis erfolgt diese Information mitunter auch durch das ausgetretene Mitglied parallel.“

37 Mindestanzahl von Bundestagsabgeordneten für einen Fraktionsstatus in dieser Legislaturperiode

Der Geschäftsordnung des Bundestages folgend erlischt der Fraktionsstatus in dem Augenblick, wenn mit der Zahl der Austritte der entsprechende Schwellenwert unterschritten wird. Abhängig von der Gesamtgröße des Bundestages liegt er in dieser Legislaturperiode bei 37. Dafür müssten nur drei der insgesamt 39 Linken-Abgeordneten ihren Abschied erklären. Der Spezialfall, dass die Partei bei der Wahl 2021 knapp unter der Fünf-Prozent-Hürde blieb und nur wegen drei errungener Direktmandate in Fraktionsgröße ins Parlament einzog, spielt bei dieser Berechnung nun keine Rolle mehr: Die Fraktion müsste noch nicht aufgelöst werden, wenn nur einer der Wahlkreisgewinner Gregor Gysi, Gesine Lötzsch und Sören Pellmann ihr den Rücken kehren würde.

Bei 36 oder weniger Abgeordneten wäre Schluss

Der innerparteiliche Frust ist jedoch so groß, dass mit mehr Aussteigern gerechnet werden muss oder Wagenknecht mehr Sinnverwandte mitnehmen würde. Formal aber wären alle 39 Abgeordneten fortan Einzelkämpfer, bis sie sich erneut zusammenschließen, möglicherweise zu zwei Gruppen – eine um Wagenknecht, eine um den früheren Parteichef Bernd Riexinger, wie intern bereits spekuliert wird. Dieser bestreitet das allerdings gegenüber dem Tagesspiegel.

Zwar muss die Bildung mehrheitlich im Plenum gebilligt werden, die anderen Parteien haben jedoch auch ein Interesse daran, das organisatorische Chaos zu verhindern, das entstünde, wenn 39 Abgeordnete von sich aus auf ihr Rederecht drängen und das nicht mit einer Gruppe abstimmen können.

Gruppe statt Fraktion Die Gruppen, die es schon gab, erhielten von der Mehrheit ähnliche Rechte und Ressourcen zugestanden wie eine Fraktion, doch „in abgestuftem Maß“, wie der Bundestag mitteilt. Sie waren im Ältestenrat und Ausschüssen vertreten, hatten Initiativrechte, Redezeiten und erhielten Mittel für Mitarbeiter und Büros.

Gruppen konnten bislang jedoch keine namentlichen Abstimmungen verlangen oder ein Regierungsmitglied herbeizitieren. Auch einen Vizepräsidenten des Bundestags stellten sie bisher nicht,

Das Klagerecht der Fraktionen vor dem Bundesverfassungsgericht ist eine mächtige politische Waffe. Parlamentarischen Gruppen wurde es bisher nicht zugestanden.

Für diese Organisation beschäftigt die Linksfraktion aktuell 108 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von denen nicht wenige nun um ihren Job fürchten. Bezahlt werden sie zu einem Großteil aus dem Bundeshaushalt, aus dem das Geld für die Infrastruktur einer Fraktion kommt. „Die Fraktion Die Linke erhält gegenwärtig monatlich einen Betrag aus dem Einzelplan 02 in Höhe von 960.896 Euro“, teilt die Bundestagsverwaltung mit: „Beim Ausscheiden eines Mitglieds würde sich der Betrag um monatlich 10.787 Euro reduzieren.“ Wieviel Geld eine Gruppe bekäme, läge wiederum im Ermessen der Parlamentsmehrheit.

Eine Fraktion kann offiziell erst dann aufgelöst werden, wenn alle arbeitsrechtlichen und finanziellen Fragen geklärt sind. So existierte die Fraktion der FDP, die 2013 aus dem Bundestag flog, aufgrund laufender Arbeitsgerichtsverfahren noch jahrelang als juristisches Konstrukt weiter.