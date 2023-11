Wie lässt sich der Aufstieg der AfD stoppen, Frau Richter? Mit mehr Ehrlichkeit und mehr Zumutungen

Vielleicht indem wir noch heftiger „Faschismus“ rufen oder den Regler bei der Beschwörungsformel „Nie wieder!“ weiter nach oben ziehen? Beides dröhnt ja so laut in der Bundesrepublik, dass man völlig übersieht und überhört, wie der Antisemitismus längst frohe Urständ feiert: in brandenburgischen Dörfern ebenso wie auf Berliner Straßen, in thüringischen Landschaften, an Universitäten und in alter Tradition und in ganz Deutschland gegen Synagogen und jüdische Friedhöfen.