Wieviel Zeitenwende beim Rüstungsexport? Kontrollgesetz der Ampel lässt auf sich warten

Vor knapp 600 Tagen ist die Bundesregierung mit dem Ziel angetreten, die Grundsätze bei Waffengeschäften mit dem Ausland gesetzlich zu verankern. „Für eine restriktive Rüstungsexportpolitik brauchen wir verbindlichere Regeln“, haben SPD, Grüne und FDP in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart: „Nur im begründeten Einzelfall, der öffentlich nachvollziehbar dokumentiert werden muss, kann es Ausnahmen geben.“

Das weckte die Erwartung, deutsche Waffengeschäfte würden strenger reguliert - obwohl im Herbst 2021 auch angekündigt wurde, dass Deutschland bei der Ausfuhr von Rüstungsgütern aus Gemeinschaftsproduktion nicht länger auf der Bremse stehen und mit den anderen europäischen Mitgliedstaaten „eine entsprechende EU-Rüstungsexportverordnung abstimmen“ will.

„Nur weil wir ein grün geführtes Ministerium sind, machen wir aus dem Rüstungsexportkontrollgesetz kein friedenspolitisches Manifest“, erklärt Sven Giegold, der für das Thema zuständige Staatssekretär von Minister Robert Habeck, „sondern setzen den Koalitionsvertrag und Lehren aus der Zeitenwende um.“

Gesetz unter neuen Vorzeichen

Gerade Russlands Überfall auf die Ukraine mit seinen weltpolitischen Implikationen hat das Gesetz unter ganz neue Vorzeichen gestellt. Deutschland ist zu Kiews zweitgrößtem militärischen Unterstützer geworden - von den im ersten Halbjahr 2023 genehmigten Rüstungsexporten über 5,22 Milliarden Euro erhielt allein die Ukraine Militärgüter im Wert von 1,65 Milliarden Euro. „Ein Partner, der bedroht oder gar überfallen wird, hat ein Recht auf Selbstverteidigung“, so der Grüne Giegold, „auch mit deutschen Waffen.“

So könnte das Gesetz, dessen Verabschiedung im Bundeskabinett noch nicht absehbar ist, eine zwiespältige Angelegenheit werden. Einerseits werden die Regeln restriktiver. „Wir buchstabieren erstmals in einem Gesetz genau aus, welche Kriterien für Rüstungsexporte gelten - Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaat in den Empfängerländern spielen dabei eine zentrale Rolle“, erklärt der Staatssekretär: „Grundsätzlich wollen wir nicht in Länder mit bewaffneten Konflikten liefern.“ Auf der anderen Seite „öffnen wir uns den neuen Realitäten“, betont Giegold: „Wir stellen sehr viel deutlicher als bisher klar, dass wir sehr bewusst Rüstungsexporte in Drittländer genehmigen, mit denen wir Grundwerte und Sicherheitsinteressen teilen.“

Aktuelle Regeln für Rüstungsexporte Die EU hat 2008 in einem „Gemeinsamen Standpunkt“, der freilich unterschiedlich ausgelegt wird, acht Kriterien für die Zulässigkeit von Rüstungsexporten definiert, die nun in das deutsche Gesetz übernommen werden sollen.

Es soll die deutschen Bestimmungen des Außenwirtschaftsgesetzes und des Kriegswaffenkontrollgesetzes ergänzen. Zudem gibt es Politische Grundsätze der Bundesregierung aus dem Jahr 2019.

Eine konkrete Festlegung hat auch der Koalitionsvertrag von 2021 getroffen: „Wir erteilen keine Exportgenehmigungen für Rüstungsgüter an Staaten, solange diese nachweislich unmittelbar am Jemen-Krieg beteiligt sind.“

Das ist eine heikle Definition, deretwegen aus den bereits im Herbst grob abgestimmten Eckpunkten bisher noch nicht mehr geworden ist. Sie enthielten schon den Passus, dass die Liste der EU oder der Nato gleichgestellten und damit jederzeit belieferbaren Länder „per Regierungsbeschluss“ über Australien, Neuseeland, Japan und die Schweiz hinaus erweitert werden kann.

Auch für Drittländer sollte bereits eine „grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit“ möglich sein, „im Falle besonderer Werte- oder Sicherheitspartnerschaften“. Einschränkend hieß es in der damaligen Fassung, beim Vorliegen „fortdauernder und systematischer Menschenrechtsverletzungen sowie schwerwiegender Demokratiedefizite“ sei eine „Ablehnungsvermutung“ anzustellen.

Am Beispiel Indiens zeigt sich, warum manche Regierungsakteure viel weiter gehen wollen. Wer an den Umgang der hindunationalistischen Regierung mit Muslimen denkt oder den Konflikt mit Pakistan, müsste wohl skeptisch gegenüber Waffenexporten sein. Zugleich könnten sie eine zentrale Rolle dabei spielen, Indien aus der Rüstungsabhängigkeit von Russland zu lösen und damit eher zum Partner des Westens zu machen.

Bundeskanzler Olaf Scholz setzt sich nicht erst seit seinem Besuch im Februar für eine sehr pragmatische Haltung gegenüber Neu-Delhi ein. Verteidigungsminister Boris Pistorius (ebenfalls SPD) sprach sich bei seiner Visite im Juni, bei der auch eine Absichtserklärung für ein U-Boot-Geschäft unterzeichnet wurde, gar offen für einen neuen Status Indiens aus. So gelte es, die Behandlung des bevölkerungsreichsten Landes der Erde, gerade auch von Giegolds Minister Habeck bereist, „dem anzugleichen, wie auch Japan und Australien behandelt werden“. Also den Nato-Partnern gleichgestellt.

So tut sich in der Regierung ein grundsätzlicher Konflikt darüber auf, was die vom Kanzler ausgerufene „Zeitenwende“ für Rüstungsexporte bedeutet. Und das, obwohl es auch in Zukunft laut Giegold „immer bei Einzelfallentscheidungen bleiben“ werde, „in der die jeweiligen Kriterien gegeneinander abgewogen werden müssen“.

Der Grüne Sven Giegold koordiniert als Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Arbeit am geplanten Rüstungsexportkontrollgesetz. © Hendrik Schmidt/dpa

Doch es geht auch um eine Richtungsentscheidung: Liegt die Konsequenz der Zeitenwende darin, in der strategischen Auseinandersetzung mit Russland und beim Umwerben neuer Partnern wirklich alle geopolitischen Register zu ziehen und Deutschlands Zurückhaltung weitgehend aufzugeben? Oder gilt es gerade mit Blick auf die nur unter Schmerzen überwundene Energieabhängigkeit von Moskau genauer hinzuschauen, wohin welche Geschäfte einmal führen können?

Deutschland könnte überstimmt werden

Das Gesetz war schon Thema bei den „Chefs“ im Bundessicherheitsrat. Scholz, Habeck, Pistorius und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sind bisher aber nicht zusammengekommen. Wann ein konkreter Gesetzentwurf das Licht der Welt erblickt, ist so unklar, dass in den Regierungsfraktionen hinter vorgehaltener Hand bereits empfohlen wird, endlich den Bundestag damit zu befassen - „ob mit oder ohne Entwurf“. Staatssekretär Giegold gibt sich dennoch „optimistisch, dass wir uns bald verständigen können – das Gesetz hat eine hohe Priorität“.

Zu dessen kaum umstrittenen Punkten gehört, dass die Kontrollmöglichkeit zur Verwendung der Waffen im Empfängerland ausgeweitet oder der Bundestag künftig auch über Genehmigungen unterrichtet werden soll, wenn sie nicht vom Bundessicherheitsrat erteilt wurden. Exportanträge sollen schneller bearbeitet werden - durch Entbürokratisierung und mehr Mitarbeiter beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Klar ist auch, dass bei illegalen Rüstungsexporten wie einst durch Heckler & Koch in Richtung Mexiko oder bei Regelverstößen Schadensersatzansprüche bestehen.

Ein weitergehendes Verbandsklagerecht, das zivilgesellschaftlichen Akteuren die Möglichkeit gegeben hätte, wie die Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung, schreibt, „gerichtlich überprüfen zu lassen, ob sich die Bundesregierung an die bestehenden rechtlichen Vorgaben hält“, war dagegen früh vom Tisch. SPD und FDP hatten es den Grünen schon vor der Veröffentlichung aus dem Eckpunktepapier gestrichen.

Strittig bleibt neben dem Umgang mit Drittländern vor allem der mit europäischen Gemeinschaftsprojekten. Giegolds Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz favorisiert dafür ein Verfahren, bei dem deutsche Bedenken gegenüber einem Export auch einmal überstimmt werden könnten: „Das BMWK schlägt vor, dass unter den beteiligten Herstellernationen künftig mit Mehrheit über einen Export entschieden wird – je nach Anteil am fraglichen Rüstungsgut.“ Wie genau die EU-Kooperation gestärkt werden soll, ist nach Angaben des Staatssekretärs „noch Gegenstand koalitionsinterner Gespräche“.

Es wird noch dauern, bis Deutschland ein Rüstungsexportkontrollgesetz bekommt.