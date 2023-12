„Wir dürfen nicht nach rechts oder links blicken“ Linnemann über die Rückkehr der CDU in die Regierung

Herr Linnemann, als Generalsekretär sind Sie für Wahlkämpfe zuständig. Bereitet sich die CDU schon auf den Bundestagswahlkampf vor, da Ihre halbe Partei in der aktuellen Ampelkrise nach Neuwahlen ruft?

Als Volkspartei muss die CDU immer auf einen Wahlkampf vorbereitet sein. Das sind wir auch. In jedem Fall wären wir inhaltlich besser gerüstet als bei der vergangenen Bundestagswahl.

Wäre die CDU bereit für die Rückkehr in Verantwortung?

Ja! Die CDU ist wieder regierungsfähig. Wir haben neben unseren bekannt-bewährten Köpfen neue Gesichter aufgebaut, die für Themen stehen. Etwa Karin Prien beim Thema Bildung, Andreas Jung bei der Klimapolitik, Silvia Breher beim Thema Familie oder Christina Stumpp bei Kommunalem.

Vor allem aber: Wir sind geschlossen. Dass es zu einzelnen Themen wie jetzt bei der Schuldenbremse vereinzelt Debatten gibt, gehört in einer Volkspartei dazu – unsere Richtung aber ist klar. Wir haben viele Parteimitglieder in die Arbeit an unserem neuen Grundsatzprogramm einbezogen. Der Entwurf ist jetzt fertig.

Zur Person Carsten Linnemann stand von 2013 bis 2021 der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) von CDU und CSU vor. © dpa/Moritz Frankenberg Carsten Linnemann, Jahrgang 1977, löste am 12. Juli den Berliner Mario Czaja als CDU-Generalsekretär ab. Schon auf dem Parteitag 2021 wurde der zum Wirtschaftsflügel der Partei zählende Linnemann zum Vorsitzenden der Programm- und Grundsatzkommission bestimmt. Seither arbeitet er am neuen CDU-Grundsatzprogramm. Das bisherige stammt aus dem Jahr 2007. Der aus Paderborn stammende Linnemann gehört seit 2009 dem Bundestag an und war von 2018 bis 2022 stellvertretender Unionsfraktionschef.

Sie wollen den Programm-Entwurf am Montag in einer Woche der Öffentlichkeit vorstellen. Was können Sie uns schon über das neue Programm verraten?

Wir setzen als CDU auf etwa 70 Seiten drei übergeordnete Schwerpunkte, aus denen wir unsere Politik und dann unser Wahlprogramm ableiten: Freiheit und Sicherheit, Zusammenhalt und Aufbruch sowie Pragmatismus.

Womit sollen wir anfangen?

Sicherheit ist das große Thema der nächsten zehn Jahre – äußere, innere, soziale. Viele Menschen sind mit der Geschwindigkeit der Veränderung überfordert, sie zu schützen ist Kernaufgabe des Staates. Als CDU wollen wir nach außen und innen einen starken Staat – gut ausgerüstete Bundeswehr – und Polizeikräfte. Im Sozialen wollen wir, anders als SPD und Grüne, staatliche Hilfe auf die konzentrieren, die sie wirklich brauchen.

Also weniger soziale Sicherheit?

Im Gegenteil. Wir wollen weniger Gießkanne. Der Staat muss vor allem jene in den Blick nehmen, die auf seine Hilfe angewiesen sind. Und wir wissen, dass der Staat insbesondere strukturelle Probleme auf Dauer nicht allein mit Geld lösen kann. Einen solch ausufernden Staat, der kaum noch Eigenverantwortung kennt, wollen wir als CDU nicht. Schon der von der Ampel eingeführte Begriff „Bürgergeld“ ist doch Wahnsinn, suggeriert er doch, dass alle einfach so Geld vom Staat bekommen.

Wieso hat die CDU das Gesetz mitbeschlossen, wenn es so schlecht ist?

Das war eine Abwägungsfrage. Wir haben uns entschieden, einen Kompromiss einzugehen, um Schlimmeres zu verhindern. Ohne uns wären die Sanktionsmöglichkeiten jetzt ganz weg. Es hätte nur noch Fördern und gar kein Fordern mehr gegeben.

Sie wollen das Schutzversprechen des Staates erneuern, im Sozialen aber auf mehr Eigenverantwortung setzen. Wie weit gehen Sie dabei?

Die beiden Punkte stehen nicht im Widerspruch zueinander. Ein starker Staat lebt von einer solidarischen Gemeinschaft. Schutz für die Schwächeren und Eigenverantwortung des Einzelnen sind zwei Seiten derselben Medaille. Wenn wir uns nach außen schützen und weiter freiheitlich leben wollen, können wir nicht vom Staat erwarten, dass er uns alle Risiken abnimmt und eine Art Sozialismus light praktiziert. In Eigenverantwortung des Einzelnen – gern mit ein bisschen weniger Neid auf andere – entstehen Innovationen.

Können Sie uns ein Beispiel dafür nennen, was die CDU konkret fordert?

Anstrengung muss sich wieder lohnen. Ich habe schon einmal vorgeschlagen, Überstunden bei Vollzeitjobs steuerfrei zu stellen. Warum haben denn drei Millionen Menschen neben ihrer Hauptbeschäftigung noch einen Minijob? Sie wollen sich etwas dazuverdienen, was im Hauptjob wegen der hohen Steuern und Abgaben aber unattraktiv ist. Und bei unserer Aktivrente könnte man bis zu 2000 Euro pro Monat steuerfrei hinzuverdienen.

Neben der Zuwanderung von Fachkräften, die wir als alternde Gesellschaft unbedingt brauchen, müssen wir das Arbeitskräftepotenzial im Inland besser nutzen. Es kann doch nicht sein, dass wir 600.000 junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahren haben, die weder arbeiten noch in Ausbildung sind.

Wie wollen Sie diese Zahl senken?

Zum einen braucht es eine Ausbildungsoffensive. Dazu braucht es eine starke Wirtschaft, die nicht immer weiter gegeißelt werden darf. Aber der Staat darf auch nicht die falschen Anreize setzen, wie er es derzeit beim Bürgergeld tut. Hier sollten wir gerade für die Jüngeren schärfere Sanktionen vorsehen. Wer gerade in jungen Jahren arbeiten könnte, es aber bewusst nicht tut und das System ausnutzt, müsste statt mit einer 30-prozentigen Kürzung mit 50 Prozent oder mehr rechnen.

Sie kennen die Verfassungsurteile zum menschenwürdigen Existenzminimum?

Natürlich, und das stellen wir auch nicht in Abrede. Daher bin ich im Gespräch mit Verfassungsrechtlern darüber, die das gerade bei Jüngeren für möglich halten. Ich möchte die Idee ernsthaft diskutieren, weil ich mir davon eine neue Akzeptanz des Sozialsystems verspreche – wenn wir nämlich gleichzeitig schauen, wer mehr Unterstützung als heute braucht.

In meinem Bekanntenkreis habe ich beispielsweise jemanden, der chronisch erkrankt ist und nicht mehr arbeiten kann. Solche Menschen sind dringend auf staatliche Hilfe angewiesen. Genauso würde ich von einem Dachdecker nie verlangen, dass er mit über 60 noch auf Dächer steigt. Das ist CDU pur: Subsidiarität und Solidarität.

Will die CDU das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung koppeln?

Wir in der CDU scheren nicht alle über einen Kamm, sondern denken vom Individuum her. Wir brauchen bei der Rente differenzierte Lösungen. Es gibt viele Menschen, die können mit 63 oder auch schon früher nicht mehr. Die brauchen unsere volle Unterstützung. Zugleich ist unsere Gesellschaft immer älter geworden. Eine Kopplung des Renteneintrittsalters an die durchschnittliche Lebenserwartung ist für jene, die noch arbeiten können, perspektivisch sinnvoll.

Sie sprachen eben, wie die Ampel, von einem Aufbruch. Wo kommt der her?

Die kommunale Ebene braucht mehr Freiheiten, Dinge auszuprobieren. Stellen Sie sich vor, wir hätten ein Experimentiergesetz: Jeder Landkreis dürfte zwei Jahre lang etwas ausprobieren. Der eine würde einen digitalen Bauantrag umsetzen, der andere Dokumentationsvorschriften fürs Handwerk senken – und nach zwei Jahren übernimmt man das, was funktioniert, fürs ganze Land. Das könnte ein Durchbruch für Deutschland sein. Stattdessen reden wir immer nur, manchmal jahrelang. Zum Beispiel jetzt bei der Bezahlkarte für Flüchtlinge. Das ist doch keine Raketenwissenschaft, aber es dauert und dauert und dauert.

Es gibt vieles, was in Deutschland am Föderalismus scheitert.

Ja, leider. Wenn es innerhalb von zehn Minuten eine Cyberattacke auf die Flughäfen in Berlin, Frankfurt am Main und München gäbe, wären drei Länderbehörden zuständig, teils sogar die Flughafengesellschaften. Ich möchte nicht, dass es einfach so weitergeht, wenn die Union in die Regierung kommt. Sonst verlieren zu viele Menschen das Vertrauen in die Politik. Wir müssen eine Staatsreform auf den Weg bringen.

Was ist Ihr Vorschlag?

Wir erarbeiten gerade in einer Arbeitsgruppe einen Plan dafür, den wir bei Regierungsbeginn aus der Schublade holen werden. Wir müssen und werden die verkrusteten Strukturen in Deutschland aufbrechen. Wir bekennen uns zum Föderalismus, müssen aber dafür sorgen, dass die verschiedenen Ebenen effektiv miteinander arbeiten. Die Ministerien arbeiten doch zum Teil noch wie im 19. Jahrhundert. Das fängt schon mit der Frage an, warum wir mehr als 40 Regierungsbeauftragte brauchen.

Welche würden Sie abschaffen?

Mindestens halbieren. Warum sind wir nicht mutig und sagen: alle.

Für Linnemann hat sein Parteichef Friedrich Merz (links) „selbstverständlich das erste Zugriffsrecht“, wenn es um die Kanzlerkandidatur der Union geht. © IMAGO/Chris Emil Jan√üen/IMAGO/Chris Emil Janssen

Mit welchem Koalitionspartner wollen Sie Ihre Ideen umsetzen?

Wir dürfen nicht nach rechts oder links blicken oder nach oben oder unten. Die Menschen sollen sehen, was sie bekommen würden, wenn wir die absolute Mehrheit hätten. Und nach der Wahl kommt die Frage nach Koalitionen.

Mit welchem Kanzlerkandidaten ziehen Sie in den nächsten Wahlkampf?

Als Partei- und Fraktionsvorsitzender hat Friedrich Merz selbstverständlich das erste Zugriffsrecht. Alles Weitere entscheiden wir im Frühherbst 2024. Eines ist aber schon jetzt klar: Wir werden wiedererstarkt und voller Zuversicht in diesen Wahlkampf gehen.