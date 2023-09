„Wir kriegen nie ein Stück vom Kuchen ab“ Geringverdiener in Berlin zur Bürgergelderhöhung

Zum 1. Januar 2024 werden die Regelsätze beim Bürgergeld erhöht. Für Alleinstehende steigt der Regelsatz von 502 auf 563 Euro. Die Erhöhung ist eine Reaktion auf die gestiegenen Lebenshaltungskosten. Immer wieder wird auch ein höherer Lohnabstand zwischen der arbeitenden Bevölkerung und Bürgergeldempfängern gefordert.

Prinzipiell ist es so, dass in Deutschland der Lohnabstand immer gewährleistet ist. Das heißt: Wer arbeitet, wird immer mehr Geld haben als der, der nicht arbeitet. Wer sich trotz Lohn und Sozialleistungen wie dem Wohngeld unter dem Existenzminimum bewegt, kann mit dem Bürgergeld aufstocken und erhält dann mehr als ein Bürgergeldempfänger, der nicht arbeitet.

Allerdings kann es sein, dass Beschäftigte Sozialhilfen wie Wohngeld, Kinderzuschläge oder Aufstockerleistungen nicht in Anspruch nehmen und so ähnlich viel Geld wie oder weniger als Bürgergeldempfänger haben.

Wir haben Geringverdiener in Berlin gefragt, was sie von den Erhöhungen halten.

Patrick Ruhland, 40, Gärtner im Vabali Spa

„Ich finde es schon gerecht, dass die Regelsätze beim Bürgergeld erhöht werden sollen, ich denke aber auch, dass dementsprechend die Löhne angeglichen werden sollten. Brutto verdiene ich etwas mehr als 2000 Euro, netto ungefähr 1700 Euro, Miete zahle ich 500 Euro plus Nebenkosten.

Es ist schon schwierig mit der Inflation über die Runden zu kommen, manchmal sind wir da schon an der Grenze. Trotzdem glaube ich, dass sich Arbeit weiterhin lohnt: Allein, dass man was zu tun hat und man sich nicht fragt, was man machen soll. Außerdem mache ich meine Arbeit wirklich sehr gern. Natürlich würde ich mich freuen, wenn der Staat auch für die arbeitende Bevölkerung finanziell stärker einspringen würde. Die Frage ist nur, wie oft der Staat das machen kann, das ist dann eine Frage der Finanzierung.“

Nicole Monsler, 43, Verkäuferin bei dm

„Ich finde die Erhöhung nicht gerecht. Leute wie wir, die hart arbeiten, kriegen nie ein Stück vom Kuchen ab. Leute, die das Bürgergeld kriegen, kriegen das in den Hintern geschoben. Ich finde, die Leute bemühen sich auch nicht genug, deshalb finde ich das ein bisschen ungerecht der arbeitenden Bevölkerung gegenüber.

Wenn wegen der Inflation nachgebessert wird, sollten die auch dafür sorgen, dass jeder etwas davon hat und nicht nur die Leute, die nichts tun. Ja, ich weiß, es gibt eine Menge Leute, die ungewollt in so eine Situation kommen – die sollten auch unterstützt werden! Ich glaube aber, dass mindestens 60, 70 Prozent der Menschen, die vom Bürgergeld profitieren, sich freuen, dass sie so viel Geld bekommen. Die denken sich: Warum soll ich da noch arbeiten? Und Leute wie wir arbeiten hart, schuften wie sonst was und müssen manchmal sogar noch einen zweiten Job machen, um die Rechnungen bezahlen zu können.

Das Bürgergeld Zum Jahresbeginn 2023 löste das Bürgergeld das Arbeitslosengeld II (Hartz IV) ab. Durch die Reform werden unter anderem Regelsätze schneller an Preissteigerungen angepasst. Erhöht wird zu Beginn nächsten Jahres nun um 12 Prozent. Alleinstehende erhalten künftig 563 Euro (+61), Paare 506 Euro (+55) pro Person. Je nach Alter gibt es für Kinder unter sechs Jahren Erhöhungen um 39 Euro auf 357 Euro, für unter 14-Jährige um 42 Euro auf 390 Euro und für unter 18-Jährige um 51 Euro auf 471 Euro. Zusätzlich zu den Regelsätzen werden Kaltmiete und Heizkosten in „angemessener Höhe“ übernommen. Der Mindestlohn steigt um 3,4 Prozent auf 12,41 Euro.

Ich verdiene 1800 Euro netto und zahle knapp 700 Miete, ich hatte gerade eine Mieterhöhung. Ich wohne zusammen mit meinem Partner und meinen zwei Kindern. Meinen Job liebe ich und kann mir mein Leben ohne meine Arbeit nicht vorstellen. Aber finanziell gesehen glaube ich, dass es sich weniger lohnt zu arbeiten: Die Preise steigen immer weiter und gleichzeitig werden die Löhne nicht unbedingt erhöht. Für mich ist es schon schlimm, richtige Mahlzeiten für vier Leute auf den Tisch zu bringen, ich kriege das nicht mehr zustande. Ich gehe einkaufen, zahle 70 Euro und der Wagen ist nicht mal halb voll.“

Eik Claaßen, 32, dualer BWL-Student bei einem Lebensmitteldiscounter

„Ich halte es für eine ziemlich gute Idee, die Regelsätze zu erhöhen. Aber eigentlich ist es noch viel zu wenig. Gerade war die Tafel hier, um Lebensmittelspenden abzuholen. Wenn man sich überlegt, wie viele Leute auf die Tafel angewiesen sind oder wie viele Kunden bei uns mit dem Taschenrechner durch den Laden gehen, um zu schauen, ob sie sich den Einkauf leisten können oder nicht, muss man sagen: Das ist einfach zu wenig.

Es wäre schon ein gutes Signal, wenn Verdi in den Tarifverhandlungen für den Einzelhandel deutliche Lohnerhöhungen durchsetzen könnte. Die Mindestlöhne müssten auch erhöht werden. Sowas muss natürlich bezahlt werden und bezahlt werden kann es nur von denen, die von den ganzen Krisen der letzten fünf Jahre profitiert haben.“

Ich verdiene hier im ersten Jahr 1400 Euro brutto, das sind ungefähr 1100 Euro netto. Miete zahle ich 600 Euro warm, ich habe Glück, dass ich in einer Genossenschaftswohnung wohne. Ich habe außerdem Wohngeld, einen KfW-Kredit und das Glück, dass meine Freundin richtig gutes Geld verdient. Trotzdem ziehen wir nächstes Jahr raus aus Berlin nach Süd-Brandenburg, weil uns Berlin einfach zu teuer geworden ist.

Filiz Akil, 51, Abteilungsleiterin bei Rewe

„Ich finde das nicht gut mit den Erhöhungen. Die kriegen mehr als wir, die arbeiten! Das heißt doch, dass es sich gar nicht mehr lohnt zu arbeiten. Wenn die nonstop Erhöhungen kriegen und wir, die arbeiten, gar keine Erhöhungen kriegen: Das ist doch Quatsch! Die Leute sollen arbeiten!

Uns fehlen so viele Mitarbeiter hier und die Leute sitzen gemütlich zu Hause? Und wir ackern uns hier zu Tode? Wir haben heute schon sieben Diebe erwischt. Jungs, geht arbeiten, echt jetzt! Okay, die, die wirklich arm sind, sollen schon was kriegen. Aber wenn die (Bürgergeldempfänger) schon Erhöhungen bekommen, dann sollten wir SEHR viel mehr bekommen! Heute hatten wir das Thema auch in der Pause mit den anderen Mitarbeitern. Die sagen alle: Es lohnt sich nicht mehr zu arbeiten. Müssen wir denn streiken?

Mit der Inflation ist es finanziell wirklich knapp. Mein Mann arbeitet, meine beiden Söhne arbeiten auch neben dem Studium, der dritte geht noch zur Schule. Jeden Monat müssen wir 1200 Euro für unseren Hauskredit abbezahlen. Ich verdiene zwar tariflich, aber das bringt nichts. Da wird zu viel von der Steuer abgezogen. Die sollen lieber was von den Bürgergeldempfängern abziehen und nicht von uns.“