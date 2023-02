Wolfgang Merkel zum SPD-Desaster „Zwietracht, Illoyalität und Dissidenz werden von der Wählerschaft bestraft“

Herr Merkel, sehen Sie jenseits der Berliner Sondersituation in der Wahl in der Hauptstadt Warnzeichen, welche die Bundes-SPD beachten sollte?

Ja, die gibt es trotz aller Lokalität der Berliner Wahlen. Performanz, also die Leistungsperformanz einer Regierungskoalition, wird von den kritischen Bürgern und Bürgerinnen zunehmend beachtet. Da kommt es darauf an, ob drängende Probleme effektiv gelöst wurden, von der Inneren und äußeren Sicherheit, der Integrations- bis zur Verkehrspolitik.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden