Zum Tod von Klaus Töpfer Er war das „grüne Gewissen“ der CDU

Er konnte so viel, wusste so viel, war seiner Zeit zu allen Zeiten voraus: Klaus Töpfer. Der frühere Bundesumweltminister und CDU-Politiker ist in München nach dem Sturz bei einer Veranstaltung gestorben. Er wurde 85 Jahre alt.

Töpfer wird fehlen. Geboren in Schlesien, südwestlich von Breslau, kam er mit den Eltern nach Höxter in Westfalen, wo er aufwuchs und wohin er nach einer strahlenden Karriere zurückkehrte.

Er war der vielen Entdeckungen des Bundeskanzlers Helmut Kohl. Der konnte Menschen lesen, ihre Potenziale sehen, selbst wenn sie ihn dann später nervten, weil sie bei ihm das Beste für ihr Ressort herausholen wollten. Was Töpfer immer wollte, überall. Im Präsidium der CDU, in dem er saß, hätte Kohl ihm gerne öfter mal den Mund verboten.

Ein Umweltpolitiker von weltweiter Bedeutung

Die Atomkatastrophe von Tschernobyl im April 1986 hatte Kohl dazu gebracht, Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit in einem eigenen Ministerium zu bündeln. Erst kurz unter Walter Wallmann, dann unter Klaus Töpfer, bis 1994 Angela Merkel kam.

So einer war Töpfer: ein Umweltpolitiker, ja Umweltschützer von weltweiter Bedeutung. Deutschlands zweiter Umweltminister, der das Amt international zur ersten Adresse machte. Das Klimaabkommen von Rio 1992, wirklich richtungweisend, wäre ohne ihn nicht zustande gekommen. Und nicht ohne seine Ausdauer.

Klaus Töpfer wird als das „grüne Gewissen“ der Christdemokraten beschrieben. Das trifft es. Bis zuletzt war er – mehrmals Professor, Experte für Umwelt, Raumplanung, Entwicklungspolitik – Mahner für nachhaltige Politik. Schon 1988 forderte Töpfer eine Zukunft ohne Kernenergie – und mit immer weniger fossilen Energien.

Er saß in Landesregierungen, in der Bundesregierung, übrigens später noch als Minister für Bau und Raumordnung, nicht zuletzt als Beauftragter für den Umzug nach Berlin. Nur Ministerpräsident ist Töpfer nicht geworden, obwohl er es im Saarland zweimal versucht hat.

Danach war Töpfer bei den UN – einstimmig gewählt, hoch geachtet – Direktor des Umweltprogramms, Untergeneralsekretär. Er kümmerte sich um den Aufbau neuer Institute, unter anderem in Potsdam, konferierte international über das Leben in Städten der Zukunft. Sein Wissensdurst war enorm, sein Wissen viel gefragt.

Legendär ist Töpfers Hechtsprung von einem Polizeiboot in den Rhein im Jahr 1988. Grund war eine verlorene Wette.

Wetten konnte man sowieso gut mit ihm. Allerdings immer im Wissen, dass er wohl gewinnen würde. Wie beim Skat. Darin war Töpfer genauso legendär. Legendär gut, wie auch sonst.