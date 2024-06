Zwischen Krah und Chrupalla Sachsen zur Landtagswahl fest in AfD-Hand?

So mancher in Sachsen fürchtet, dass das Land nach den Wahlen in zweieinhalb Monaten nicht mehr regierbar sein könnte. 31,8 Prozent der Wähler haben sich bei der Europawahl am vergangenen Sonntag für die AfD entschieden. Bei den parallel laufenden Kommunalwahlen waren die Zahlen teils noch höher – etwa im Kreis Görlitz (40,1 Prozent). Ein Blick auf die Karte zeigt: Je weiter es Richtung Osten geht, und je ländlicher eine Region, desto größer die Wahrscheinlichkeit für eine hohe AfD-Zustimmung. Umfragen zeigen: Immer mehr Menschen wählen die AfD aus Überzeugung, nicht (nur) aus Protest.