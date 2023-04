3:0-Sieg gegen Schwerin SC Potsdam steht wieder im Finale um die deutsche Meisterschaft

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben das Endspiel um die deutsche Meisterschaft erreicht. Die Brandenburgerinnen gewannen am Mittwochabend auch das zweite Spiel im Playoff-Halbfinale gegen den Schweriner SC. Vor 2050 Zuschauern setzte sich Potsdam in der ausverkauften MBS-Arena mit 3:0 (30:28, 25:21, 25:22) durch. Nach dem 3:2-Erfolg in der ersten Begegnung beendete der Vizemeister die Serie Best-of-three gegen den Pokalsieger mit 2:0 Siegen.

Nach spannendem Verlauf nutzte Kapitänin Laura Emonts den zweiten Matchball für das Team von Trainer Guillermo Naranjo Hernandez zum Überraschungssieg. Gegner des SC Potsdam im Finale ist wie im Vorjahr Titelverteidiger MTV Stuttgart.

Ersten Satz unnötig spannend gemacht

Den ersten Satz gegen Schwerin machten die Gastgeberinnen unnötig spannend. Nach einer komfortablen 14:8-Führung verlor die Mannschaft vorübergehend ihre Linie und musste am Ende drei Satzbälle der Schwerinerinnen abwehren.

Ohne ihre Hauptangreiferin Tutku Yüzgenc, die aufgrund von Rückenproblemen wie schon im Hinspiel pausierte, fanden die Gäste keine Mittel gegen den in der Abwehr sehr effektiv arbeitenden Kontrahenten. Die Niederländerin Hester Jasper lief beim SC Potsdam insbesondere in der Schlussphase des zweiten Durchgangs zu großer Form auf und trug dadurch maßgeblich zur 2:0-Satzführung bei.

Der SC Potsdam blieb danach stabil. Laura Emonts machte im Schlussabschnitt gegen einen Schweriner Dreierblock den 19:20-Rückstand wett und brachte ihre Mannschaft beim nächsten Ballwechsel auch gleich noch mit 21:20 in Führung. Schwerin hatte in der Folge nicht mehr die Kraft, um noch einmal die Ergebnis-Wende zu schaffen. (dpa)