13-Jährige getroffen Jugendlicher schießt mit Softair-Waffe auf Mädchengruppe

Ein 16-Jähriger soll am Sonntagabend in Oranienburg mit einer Softair-Waffe auf eine Gruppe junger Mädchen geschossen und eine 13-Jährige zweimal getroffen haben. Das teilte die Brandenburger Polizeidirektion Nord am Montag mit.

Das Mädchen wurde demnach dabei leicht verletzt. Die Polizei stellte die Waffe mit Gasantrieb sicher.

Die Beamten nahmen den Jugendlichen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Neuruppin wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung vorläufig fest, hieß es. Der Tatverdächtige kam danach den Angaben zufolge in einer Jugendhilfeeinrichtung im Landkreis Barnim unter. (dpa)