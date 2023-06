67-Jähriger soll Ehefrau in Kroppen getötet haben Tatverdächtiger Brandenburger erliegt Brandverletzungen

Eine 48-jährige Frau ist in Kroppen (Oberspreewald-Lausitz) Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Ihr 67-jähriger Ehemann soll ihr tödliche Verletzungen zugefügt haben – er erlag in der Nacht zum Donnerstag schweren Brandverletzungen und konnte als Tatverdächtiger nicht mehr befragt werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Ermittlungen der Mordkommission hätten den Verdacht bestätigt, dass die Frau umgebracht worden sei.

Polizisten hatten den Mann am Mittwoch aus einer brennenden Garage geborgen. Wenig später entdeckten Einsatzkräfte dann in einem angrenzenden Wohnhaus die Leiche der Frau. Die Ermittlungen zum genauen Geschehen und den Hintergründen dauern an. Die Polizei sicherte am Mittwoch auf dem Grundstück in der Kroppener Dorfstraße Spuren. Auch wurden Anwohner befragt. (dpa)