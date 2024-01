Welpen und Jungtiere besonders gefährdet Warum Brandenburg die Liste der getöteten Wölfe anführt

Zu Beginn dieses Jahres waren es 999, inzwischen dürfte die Zahl der seit dem Jahr 2000 in Deutschland aufgefundenen toten Wölfe vierstellig sein. Die allermeisten starben durch Verkehrsunfälle, manche durch Krankheiten und einige wurden illegal getötet. Allein 324 Totfunde – und damit mit Abstand die meisten in allen Bundesländern – gab es in diesem Zeitraum in Brandenburg.