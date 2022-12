Betrunken in den Gegenverkehr geraten Drei Verletzte bei Zusammenstoß auf der B273 in Potsdam

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 273 im Potsdamer Ortsteil Marquardt sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizeidirektion West mitteilte, geriet ein alkoholisierter 44-Jähriger am späten Sonntagabend an der Autobahnauffahrt Potsdam Nord mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem anderen Auto zusammen. Der Unfallverursacher sowie zwei der drei Insassen des anderen Autos wurden dabei leicht verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Nach Angaben der Polizei ergab eine Kontrolle bei dem 44-Jährigen mehr als 1,0 Promille. Er war zudem nicht im Besitz eines Führerscheins – und an seinem Wagen waren falsche Kennzeichen angebracht. Die Nummernschilder an seinem Fahrzeug gehörten eigentlich an einen Bootsanhänger.

Mit seinem Wagen durfte der Unfallverursacher nicht mehr fahren. Dem Wagen war aufgrund erheblicher Mängel die Betriebszulassung entzogen worden. Der 44-Jährige muss sich nun auf mehrere Anzeigen wegen unterschiedlichster Verkehrsdelikte einstellen (mit dpa)

