Brand in Brandenburger Lagerhalle 400 Kubikmeter Altpapier in Ludwigsfelde in Flammen

In einer Altpapier-Lagerhalle in Ludwigsfelde (Landkreis Teltow-Fläming) hat es gebrannt. Wie die Feuerwehr am Freitag berichtete, standen am Donnerstagabend 400 Kubikmeter Altpapier in Flammen. Die Polizei sprach von einer rund 100 Quadratmeter großen Fläche. Die Feuerwehr war mit etwa 40 Kräften vor Ort und löschte den Brand bis in die Nacht. Unterstützt wurde sie dabei von vier Mitarbeitern des Katastrophenschutzes, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Die Nachlöscharbeiten in der Recycling-Anlage dauern demnach vermutlich bis in die Vormittagsstunden an. Wo und warum das Feuer ausbrach, ist laut Polizei bislang unklar. Sobald die Löscharbeiten beendet sind, werde die Kriminalpolizei mit ihren Ermittlungen beginnen. Zunächst hatte die „Maz“ berichtet.

Aufgrund der massiven Rauchentwicklung habe es am Donnerstagabend eine Warnmeldung über die Warn-Apps Katwarn und Nina gegeben. Anwohnerinnen und Anwohner in der unmittelbaren Umgebung seien dazu aufgefordert worden, Türen und Fenster geschlossen zu halten. (dpa)