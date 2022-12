Brandenburger Waffennarr muss hinter Gitter : Mann hortete eine Kalaschnikow und Maschinenpistolen

Der Angeklagte lagerte in seiner Wohnung 69 Waffen und mehr als 5000 Schuss Munition. In seinem Auto hatte er eine Pistole griffbereit. Am Donnerstag wurde er zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt.