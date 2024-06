Der Name der Seerose Wo die schönsten Wasserpflanzen Brandenburgs blühen

Mehr als 3000 Seen gibt es in Brandenburg, so das Ministerium für Umwelt und Klimaschutz. Allerdings schafften es nur stehende Gewässer mit über einem Hektar Fläche in die Zählung – nicht jeder kleine Dorfteich ist also dabei. Und nicht alle dieser Seen sind ein Geschenk der Natur, manche, wie der Senftenberger See, sind vom Menschen geschaffen. Doch egal wer Baumeister war, Seerosen sind auf vielen der Brandenburger Seen zu bewundern.

So gesehen war eine offizielle Eröffnung der Seerosensaison im Land eigentlich schon längst überfällig. Getreu dem Motto, besser spät als nie, wurde das nun nachgeholt. Letzten Dienstag wurde diese zum ersten Mal zelebriert. Und zwar mit dem Zuwasserlassen einer in Brandenburg gezüchteten Seerosensorte, die den Namen „Andenken an Karl Foerster“ trägt. Womit auch der bekannte Potsdamer Staudengärtner Foerster gewürdigt wurde.

Züchter Christian Zilinski-Meyer mit der Seerose des Jahres 2024 mit dem Namen „Andenken an Karl Foerster“. © ZB/Patrick Pleul

Die zartrosa Neuzüchtung wurde von Christian Zilinski-Meyer und Nick Zilinski kreiert. Die beiden Seerosenzüchter sind mit ihrer Seerosenfarm aus Groß-Rietz im Landkreis Oder-Spree nach Langerwisch, einem Ortsteil der Gemeinde Michendorf in Potsdam-Mittelmark, gezogen.

Und im Dorfteich von Langerwisch durfte die Seerose zu Ehren Foersters auch einmal eintauchen. Danach wurde sie allerdings gleich wieder entfernt. Das bestehende Öko-System soll durch die Seerose nicht durcheinandergebracht werden. Vorher aber wurde die neue Pflanze mit reichlich Schampus getauft.

Wer die neue Seerosensorte sehen möchte, muss die sogenannte Ortsrandlage aufsuchen. Denn dort wohnen die beiden Seerosenzüchter und züchten auf ihrem 1,2 Hektar großen Grundstück Seerosen, Lotus und Orchideen. Besuche sind nach Voranmeldung möglich.

Es empfiehlt sich ein kleiner Spaziergang vom Dorfteich Neu-Langerwisch zur Seerosenfarm. Dazu der Straße Neu-Langerwisch folgen, die ihren Namen bald in Bergholzer Straße ändert. Dann am Luchweg, der rechts abgeht, vorbei – und wer nun eine wunderschöne Mühle sieht, ist richtig und sollte einen weiteren Blick riskieren. Denn rechts von der großen Mühle steht ihr kleines Ebenbild. Anblick genießen, dann zurück auf die Straße, noch ein Stück geradeaus, dann rechts „Zur Nachthütung“ abbiegen. Linkerhand verrät ein Schild, dass hier die Seerosenfarm beheimatet ist.

Seerosenfarm Adresse: Zur Nachthütung 13, 14552 Michendorf, OT Langerwisch. Termine bitte via E-Mail erfragen unter: info@seerosenfarm.de In unserer Serie „Brandenburg neu entdecken“ präsentieren wir regelmäßig lohnenswerte Ausflugsziele.

Mit dem Umzug sind die beiden Seerosenzüchter an ihren Wohnort gezogen. Nicht wundern, vorn auf dem Grundstück steht deren Wohnhaus und gleich daneben, na klar, liegt ein Seerosenteich, mit winterharten Seerosen, auf deren Blättern der eine oder andere Teichfrosch hockt. Die fünf Gewächshäuser, in denen die Seerosen und Lotuspflanzen untergebracht sind, stehen etwas weiter hinten auf dem Grundstück.

In den Gewächshäusern ist es nicht einfach nur feuchtwarm. Es ist richtig heiß, und wer das nicht verträgt, sollte auf einem Besuch verzichten. Nicht ohne Grund besteht hier die Arbeitskleidung aus Badehose und Badelatschen, wie Seerosenzüchter Zilinski-Meyer erklärt. Und man mag sich gar nicht vorstellen, wie anstrengend es sein muss, die Eimer mit den Pflanzen umherzutragen. Viel Arbeit steckt in der Seerosenzucht. Die Blüten werden in Handarbeit mit einem Pinsel bestäubt, die harten Samen des Lotus mit einer Feile bearbeitet, damit sich die wertvollen Pflanzen vermehren.

Wer sich nun in das feucht-heiße Tropenklima wagt, wird mit einem wahren Farbrausch belohnt. Zarte gelb und rosa Töne, dazwischen kräftiges Pink, pralles Blau und knalliges Lila. Ganz nahe kommt man dabei den geheimnisvollen Schönheiten. Nymphaea werden sie auch genannt. Abgeleitet von den mystischen Wasserwesen, die für ihre verletzliche Schönheit bekannt sind.

Schampustaufe für die Seerose: Claudia Nowka, Bürgermeisterin der Gemeinde Michendorf, Klaus Henschel (M.), Präsident des Gartenbauverbandes Berlin-Brandenburg e.V. und Züchter Christian Zilinski-Meyer. © ZB/Patrick Pleul

Die kleinen, hauchdünnen Libellen scheinen das Klima zu genießen, schwirren unbedarft von Blüte zu Blüte. Und wenn Nick Zilinski eine der verschlungenen Pflanzen aus dem Wasser holt und eine Geruchsprobe anbietet, stellt man wieder einmal fest, dass die Natur manchmal verschwenderisch sein kann. Zart-süß, ein wenig wie Marzipan, stellt ein Besucher fest.

Und manche sehen genauso aus, wie kleine Marzipanrosen. Rund 200 Sorten Seerosen und 300 Sorten Lotus haben sie auf der Seerosenfarm, erklärt Zilinski-Meyer. Sie handeln international, unterhalten gute Kontakte nach Thailand und in die USA. Entsprechend wertvoll und kostenintensiv können hier manch Pflänzchen in der Anschaffung werden. Wer nicht so viel ausgeben möchte, findet auch reichlich Auswahl.

Eine Blüte der Seerose des Jahres 2024 mit dem Namen „Andenken an Karl Foerster“ aus der Seerosenfarm in Michendorf. © ZB/Patrick Pleul

Für 20 und 40 Euro bekommt man hier eine Seerose aus einem Zuchtbetrieb, der schon vier Mal Goldmedaillen auf der Bundesgartenschau bekommen hat. Die Seerosen aus Brandenburg schmückten bereits das Bundeskanzleramt, das Hotel Adlon und in so manchen Filmen waren sie dekorierendes Beiwerk, zuletzt in „John Wick: Kapitel 4“ mit Keanu Reeves.

Auf Kanufahrt entdecken: Seerosen in freier Wildbahn

Seerosen findet man aber auch in vielen Brandenburger Gewässern, ebenso wie eine Verwandte von ihr, die gelbblühende Teichrose. Dabei profitieren die Seerosen von dem wärmer werdenden Wetter, sagt Zilinski-Meyer. Seerosen mögen stille, warme Gewässer, mit wenig Bewegung. Ihre Anwesenheit kann ein Zeichen für Verlandung sein, fügt der Seerosenfachmann hinzu. Sinkende Wasserstände beobachtet auch das Landwirtschaftsministerium. Für Zilinski-Meyer, der sein Herz schon als Jugendlicher an die Seerosen verlor, sind die seltenen Arten genauso schön, wie ihre wilden Verwandten in den Brandenburger Seen. Diese kann man bei einer Wanderung zu Land oder einer Paddel- oder Kanutour entdecken.

Wer die Schönheiten in freier Wildbahn erleben möchte, könnte sein Seerosen-Glück bei Wendisch Rietz (Oder-Spree) am Scharmützelsee versuchen. Bei einer Kanufahrt zum Springsee kommt man den Schönheiten auf dem Wasser sehr nahe. Am See entlang wandern und dabei ein erfrischendes Bad nehmen geht wunderbar am Templiner Stadtsee in der Uckermark. Die 10-Kilometer Rundtour beginnt und endet am Stadthafen und ist mit einem grünen Querbalken auf weißen Grund markiert. Er führt zum Bruchsee und Fährsee und beide sollen, so ein Tippgeber, wahre Teppiche aus Seerosen haben.

Nick Zilinski von der Seerosenfarm in Michendorf zeigt die Seerose des Jahres 2024 mit dem Namen „Andenken an Karl Foerster“. © ZB/Patrick Pleul

Die berühmtesten und teuersten Seerosen hat jedoch nicht ein Züchter oder die Natur geschaffen. Die Seerosenbilder von Claude Monet sind weltbekannt, die acht großformatigen Seerosenbilder gehören zu den Top-Attraktionen für einen Paris-Besuch, zu sehen im Musée de L’Orangerie. In Brandenburg hat das Museum Barberini die größte Gemäldesammlung des Malers außerhalb von Paris. Unter den 40 Gemälden befinden sich auch Seerosenträume. Etwas kleiner als die in Paris gezeigten Werke – und doch sehr ausdrucksstark. Ein einzigartiges Farbenspiel, die Nymphenrose behält in der Natur wie in der Kunst ihren geheimnisvollen Zauber.