Ein Stück Weltall in Brandenburg Teile des Asteroiden im Havelland gefunden

Manchmal reduziert sich die Erforschung der unendlichen Weiten des Weltalls auf einen Acker in Brandenburg. In der Hoffnung, ein paar Stücke des Asteroiden „Sar2736“ zu finden, der in der Nacht zu Sonntag beim Eintritt in die Erdatmosphäre über dem Havelland verglühte, haben sich an diesem Tag knapp ein Dutzend Wissenschaftler und Studierende in der Nähe von Nauen getroffen.