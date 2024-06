Ganz nah am Wasser  Mit dem Traumschüff-Theater unterwegs durch Brandenburg

Bibergeil? Ja, so heißt das Theaterstück. Es spielt im ländlichen Raum, und die Handlung dreht sich um einen Acker sowie zwei gänzlich verschiedene Vorstellungen, wie damit umzugehen ist. Landwirt Thomas will dort Mais anbauen. Der benachbarte Biber jedoch setzt dem mit seinen Baumaßnahmen und daraus folgenden Überflutungen ein rasches Ende. Ein Konflikt, den der Landwirt für immer beenden will, am besten mit der Flinte. Doch da muss er erst an der eigenen Tochter vorbei. Die engagierte Tierschützerin stellt sich dem Vorhaben entschieden in den Weg.