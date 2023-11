Glühwein mit Tiger, Hyänen und Co. Wildkatzen im Artenschutzzentrum Barnim ganz nah sein 

Ein Feldweg, ein paar Häuser, ein Pferdehof – und nebenan wohnen Tiger, Leoparden und Hyänen. In Barnim vor den Toren Berlins haben die Anwohner ganz besondere Nachbarn. „Kein Problem“, sagt Tierpfleger Rico Peick. Seit August letzten Jahres arbeitet er im Wildkatzen- und Artenschutzzentrum Felidae, das Ende der 1990er Jahre entstand. „Die Nachbarn nehmen es gelassen“, sagt er. „Hier hat man sehr viel Zeit für die Tiere“.

Das merkt man auch bei einem Rundgang über das Gelände. Schnell werden einige der Raubkatzen zu Schmusekatzen, sobald sie den Pfleger sehen. Heike, zum Beispiel: Die 160 Kilogramm schwere Tigerdame reibt den Kopf auffordernd am Zaun ihres Geheges. Peick nimmt die Einladung an, krabbelt ihr den Nacken.

Dann kommt auch schon Tiger Diego, der Star des Zoos. Auch er holt sich eine Streicheleinheit ab. Das geht, weil im Wildkatzenzentrum außer einem Zaun nichts zwischen den Besuchern und den Tieren steht, keine Absperrung, keine mit Wasser gefüllten Gräben. Besuchende müssen sich daher anmelden und werden über das 2,6 Hektar große Gelände geführt – allein erkunden geht nicht. Schließlich sollte nicht jeder die Finger durch den Zaun stecken. Die Tierpfleger achten stets darauf, dass der nötige Abstand zu den Gehegen eingehalten wird.

Ein Besuch im Wildkatzen- und Artenschutzzentrum Barnim Der Besuch im Wildkatzen- und Artenschutzzentrum muss angemeldet werden. Es gibt verschiedene Führungen zu unterschiedlichen Preisen. Auch eine Führung in Gebärdensprache ist möglich. Die Taschenlampenführung ist sehr beliebt, hier empfiehlt es sich schnell zu sein. Tickets sind zu vorgegebenen Zeitfenstern online auf wildkatzen-barnim.de buchbar. Die Gruppen sind auf rund 20 Personen begrenzt.

Keine Löwin weit und breit

Rund 65 Tiere leben in dem kleinen privat geführten Zoo. Die Mehrheit der tierischen Bewohner gehört zu den Katzen und Katzenartigen. Geschäftsführer und Tierarzt Renato Rafael erfüllte sich 1997/1998 mit dem kleinen Zoo einen Lebenstraum. Hier nimmt er auch an einem europaweiten Zuchtprogramm für Fossas, Rostkatzen, Jaguarundis und Schneeleoparden teil. Nur Löwen, die gibt es hier nicht.

Trotzdem stand das Telefon nicht mehr still, als im Sommer eine vermeintliche Löwin in Kleinmachnow gesichtet wurde. „Ab 3 Uhr nachts ging das los“, sagt Peick. Nachdem allerdings klar war, dass die vermeintliche Löwin nicht zu den Zoobewohnern gehörte, wurde nach einer möglichen Unterkunft gefragt, sollte die angebliche Löwin aufgegriffen werden. Schließlich musste sie irgendwo hin. Und es wäre nicht das erste Mal, dass herrenlose Raubtiere hier einen Zufluchtsort finden.

Auge in Auge mit dem Tiger Diego: Tierpfleger Rico Peick darf kraulen, in den Käfig hingehen würde er dennoch nicht. © Silvia Passow

Denn auf ähnliche Weise kam auch Tiger Diego in den kleinen Zoo, inzwischen ist er hier das Wappentier. Das war 2015 und der Fall sorgte für Aufsehen: Der Tierärztin Doris Tesch wird in Bernau ein Tigerbaby vor die Tür gelegt. Der Kleine ist im erbärmlichen Zustand, wird aufgepäppelt und wächst. Nur kurz zuvor hatte das nur wenige Kilometer entfernte Wildkatzen- und Artenschutzzentrum Felidae eröffnet. Ein Glücksfall, denn Diego konnte hier unterkommen. Damit es ihm im Brandenburger Zoo gutgeht, erhält er ein großes Gehege. Mit dem hohen Zaun erinnert es ein wenig an Jurassic Park – nur ohne T-Rex.

„Muss sein“, sagt Peick. Denn für den Bau solcher Gehege gibt es Vorschriften. In dem Gehege hat Diego ein Haus, in das er sich zurückziehen kann, draußen Garten mit Pool – und die Heike. Diego kann mit Heike nicht am Artenschutzprogramm teilnehmen, sagt Peick. Man kenne seine Geschichte und seinen Stammbaum nicht. Letzterer wäre jedoch für die Zucht wichtig.

Da Diego von Hand aufgezogen wurde, ist er sehr zutraulich. Dennoch würde Peick das Gehege nicht betreten. „Wenn Tiger spielen, dann so, als würden sie mit anderen Tigern spielen. Da haut einen die Pranke schon mal um“, sagt er.

Auch Hyänen können kraftvoll zubeißen

Nicht weit weg von den Tigern wohnen die Hyänen: Tüpfelhyänen, Streifenhyänen und Braune Hyänen. „Ich kenne keinen anderen Zoo, der Braune Hyänen hat“, sagt Peick. „Die Hyänen haben keinen besonders guten Ruf, wir wollen daran etwas ändern.“

Er berichtet vom Familienleben der Tiere, welches Paar gerade nicht so gut miteinander kann und zählt erstaunliche Hyänen-Fakten auf. „Die Tüpfelhyäne hat die stärkste Beißkraft unter den Landraubtieren“, sagt er. Ein Vergleich: Der Mensch hat 80 Kilogramm Beißkraft, der Tiger 400 Kilogramm und die Tüpfelhyäne 1,2 Tonnen. Spätestens jetzt sollte jedem klar sein, lieber keine Finger durch die Gitterstäbe zu stecken.

Kuscheln mit Tigerin Heike, Tierpfleger Rico Peick zeigt, wie nah man den Großkatzen hier kommen kann. Ist allerdings nicht zur Nachahmung empfohlen. © Silvia Passow

Während einer Führung können die Besucher:innen viel über die Tiere im Allgemeinen und über die einzelnen Charaktere der Individuen lernen. Was zunächst wie ein Nachteil wirkte, eben nur geführte Gruppen auf das Gelände zu lassen, hat sich als Vorteil entpuppt, sagt Peick. Die Besucher:innen seien immer sehr interessiert und nutzen die Gelegenheit, all ihre Fragen zu stellen.

Derweil geht es weiter Richtung Schneeleoparden. Deren Gehege ist ebenfalls sehr groß, nur ein Männchen ist zu sehen, der Rest der Gruppe hat offenbar keine Sprechstunde. Ganz anders Coco: Die zierliche Pantherdame wartet schon und gebärdet sich wie eine zu groß geratene, schwarze Katze. Auch sie will gekrault werden – Peick lässt sich nicht lange bitten.

Urin, der nach Popcorn riecht

Das Popcorn-Tier riecht man, lange bevor Peick die Tür zu seiner Behausung öffnet. Der Binturong hat viele Namen, einer davon hängt mit seinem Urin zusammen. Darin ist ein Geruchsstoff, der so manche an den buttrigen Geruch von Popcorn erinnern soll. Hier sieht – Pardon – riecht man, wie unterschiedlich Wahrnehmung sein kann. Warnung der Autorin: Würde Popcorn so riechen, würde sie es nicht essen. Dem Binturong scheint es ohnehin egal zu sein. Die auch Marderbär genannte Schleichkatze erobert sofort Peicks Schultern.

Es geht weiter zu Babsi. Die Tayra wurde bei einer Kontrolle auf dem Flughafen entdeckt und beschlagnahmt. Tayras gehören zu den Marderartigen, doch in dem Zentrum ist für vielerlei Tiere Platz. Denn aufgenommen werden hier auch verletzte oder in Not geratene Wildtiere. Sie werden gepflegt und anschließend wieder in die Natur zurückgebracht.

Und was wäre ein Zoobesuch ohne knuffige Tierkinder? Manjanga hat vollauf mit ihrem Jungen zu tun. Baby Juno und seine Mama gehören zu den als gefährdet geltenden Fossa, der größten auf Madagaskar lebenden Raubtierfamilie. „Beim Fossa-Nachwuchs sind wir führend“, sagt Peick.

Nachts sind nicht alle Katzen grau

Wer das Wildkatzen- und Artenschutzzentrum besuchen möchte, muss sich vorher anmelden. Es gibt Gruppenführungen mit rund 20 Personen und VIP-Führungen für Familien und Freundeskreis. Die Führungen enden immer am Kühlhaus, sagt Peick. Raubtiere sind nun mal keine Vegetarier. Wer mag, kann einen Blick riskieren.

Ein ganz besonderes Erlebnis ist die in diesem Jahr neu eingeführte Taschenlampenführung. Drei gab es bereits, alle ausgebucht. Taschenlampen, feste Schuhe, da das Gelände uneben ist, und wetterfeste Kleidung gehören zu dem, was Besuchende mitbringen sollten. Das Gelände wird dann in farbiges Licht getaucht. Nicht alle Tiere werden besucht, nur jene, die das gelassen nehmen, wie Heike und Diego. Die Tierpfleger erklären, wie nachtaktive Tiere leben und welche Fähigkeiten dafür besonders gefragt sind.

Zum Abschluss gibt es heiße Getränke am lauschigen See. Es wird Glühwein geschlürft, dabei brüllt der Tiger. Gibt es nicht überall in Brandenburg, aber gibt es im Barnim – im Wildkatzen- und Artenschutzzentrum Felidae.