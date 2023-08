Tagesspiegel Plus Tomatenfestival in Brandenburg : In Eberswalde trifft die Goldene Königin auf den alten Kommunisten

Sie können groß sein wie Äpfel oder kleiner als Weintrauben, gelb, rot, lila, glatt oder mit Falten wie ein Plisseerock. Tomaten, wer sie liebt, schwebt beim Tomatenfestival im siebten Himmel.