Große Abenteuer für kleine Entdecker Klettern, Tanzen und Krokodile hautnah erleben am Kindertag in Brandenburg

Gleich zwei Kindertage kann man im Kalender finden. Der internationale Kindertag am 1. Juni wurde in der DDR und anderen sozialistischen Ländern gefeiert. Am 20. September ist zudem Weltkindertag, er soll an die Kinderrechte erinnern.

In Brandenburg finden anlässlich des Kindertages am 1. Juni viele Veranstaltungen für die Kleinsten statt. Aber auch rund ums Jahr können Kinder in Brandenburg auf Entdeckungsreise gehen – und dabei Toben, Klettern, Spielen, Tanzen und einfach eine gute Zeit haben.

Zuckerwatte und Karussell

In Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) wird der Kindertag mit Theo Tintenkleks gefeiert. Einst soll er aus der Zauberfeder von Corax, dem Meister der Finsternis, getropft sein. Kein Grund sich zu fürchten, er ist nun als guter Freund aller Kinder bekannt und freut sich beim Bühnen-Mitmachprogramm „Glühwürmchenträumer“ auf ein mitsingendes Publikum. Am 1. Juni von 10 bis 17 Uhr in der Veranstaltungsstätte Hangar 321 in Neuruppin.

Bungee-Run oder „Zorbing“, also das Laufen in einer durchsichtigen PVC-Kugel, Pony-Reiten und ein Besuch in der Zauberschule sind am 1. Juni ab 11 Uhr am Mündesee in der Seestraße in Angermünde (Uckermark) geplant. Beim Papierflieger-Weitwurfwettbewerb soll es schöne Preise geben.

Auch im Märchenwald wird Kindertag gefeiert. Mit Kinderschminken und Töpfern. Im Märchenwald Pieskow in Bad Saarow (Oder-Spree) am 1. Juni von 14 bis 17 Uhr. In Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) hat das Feiern zum Kindertag Tradition und wird von Radio Teddy begleitet. Gefeiert wird in der Bahnhofstraße mit Hüpfburg und Kinderschminken, die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr dürfen angesehen werden und örtliche Vereine stellen sich den Besuchern vor. Das Schloss lockt mit einem bunten Angebot zum Familientag. In der Schlossstraße 3 in Königs Wusterhausen.

In Spremberg (Spree-Neiße) verwandelt sich am 1. Juni von 13 bis 18 Uhr die gesamte Innenstadt in eine Feiermeile für Kids. Spiel- und Sportangebote zum Mitmachen warten Am Markt in Spremberg. Piraten entern am 1. Juni den Optikpark in Rathenow (Havelland), dort wird ein Schatz gesucht und für die bessere Übersicht gehen die Piraten vor Ort auf Stelzen durch den Park. Schiff klar zum Ablegen heißt es ab 13 Uhr im Optikpark in Rathenow. In Potsdam lässt man die Puppen beim Kindertag im Waschhaus tanzen. Schiffbauergasse 6 in Potsdam. Los gehts am 2. Juni um 13 Uhr.

Tierisch gut drauf

Am 2. Juni gibt es eine spannende Ranger-Tour durch das Fauna-Flora-Habitat Obere Nieplitz in Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark). Von 9.30 bis 15.30 Uhr bleibt viel Zeit für das Erkunden der Natur, es werden Boote selbst geschnitzt und ein Picknick ist auch geplant. Im Tierpark Finsterwalde (Elbe-Elster) wird am 2. Juni von 10 bis 17 Uhr Kinderfest gefeiert. Die Reit- und Raststation Schorfheide lädt am 2. Juni von 11 bis 15 Uhr zum Familienfest. Gezeigt wird alles rund ums Pferd in Zehdenick (Oberhavel).

Tierparkanlagen in Brandenburg Auch an den restlichen Tagen des Jahres sind Tierparkanlagen ein schönes Ausflugsziel. Hier eine kleine Auflistung: Tierpark Cottbus im Spreewald

Wildpark Johannismühle im Fläming

Tierpark Luckenwalde im Fläming

Wildpark Schorfheide im Barnimer Land

Der Zoo Eberswalde (Barnim)

(Barnim) Tierpark Kunsterspring im Ruppiner Seenland

Tierpark Senftenberg im Lausitzer Seenland

Der Tierpark Angermünde in der Uckermark

Tier-, Freizeit und Saurierpark in Germendorf (Ruppiner Seenland)

(Ruppiner Seenland) Kinderbauernhof Marienhof im Havelland

Auch Alpakas kann man besuchen oder sich von ihnen auf einer Wanderung begleiten lassen. Die folgenden privaten Tierhalter haben eingeschränkte Öffnungszeiten, die Tiere können nach Terminabsprache besucht werden.

Zum Beispiel die Farm „Alpaca nigra“ im Ruppiner Seenland, hier werden Führungen nach Terminabsprache angeboten. Auch bei „Dreamworld Alpacas“ im Elbe Elster-Land kommt man den Tieren ganz nahe. Alpaka-Wanderungen gibt es auch im Spreewald bei „Alpaca Finca“ Spreewald in Raddusch. Weniger zum Streicheln laden die Bewohner der Krokodilstation Golzow (Fläming) ein. Katzenfreunde finden ihre Lieblinge im Wildkatzen- und Artenschutzzentrum Felidae im Barnimer Land. Große Vögel stolzieren über die Straußenfarm am Bolzenteich (Elbe-Elster). Greifvögel jagen auf leisen Schwingen über den Adler- und Jagdfalkenhof zur Calauer Schweiz in Werchow im Spreewald.

Klettern, rodeln, planschen

Klettern ist ein tolles Familienerlebnis – gerade dann, wenn jeder mal jedem behilflich ist beim Erobern des Luftraumes hoch in den Wipfeln. Das Abenteuer ruft im Kletterwald Potsdam und im Kletterwald Schorfheide (Barnimer Land). Klettern kann man im Sport- und Erholungspark in Straußberg (Märkisch Oderland). Dort gibt es sogar einen Wasserfall und ein Gipfelkreuz. „Climb up“ bietet hier und an anderen Orten im Land Klettervergnügen an. Geklettert werden kann auch im Hochseilgarten Herzberg in Elbe-Elster oder Indoor in Wittenberge in der Prignitz. Abseilen geht auch, von der Förderbrücke F60 in Lichterfeld (Elbe-Elster). Ebenfalls geeignet für Schlecht-Wetter-Tage ist die Boulderhalle in Eberswalde (Barnim). Wer lieber hüpft, ist im Trampolinpark in Hoyerswerda im Lausitzer Seenland richtig. Im Erlebnispark Teichland im Spreewald gibt es Schwung auf der Sommerrodelbahn.

Wasser geht irgendwie immer. Viel Spaß haben Kinder im Freizeitbad „baff“ Eberswalde im Sportzentrum (Barnim). Auch das Marienbad in Brandenburg an der Havel (Havelland) verspricht Abwechslung, ebenso wie das Sport- und Erlebnisbad „Turm“ in Oranienburg (Oberhavel). Mehr als 270 Meter Wasserrutsche gibt’s im „schwapp“ in Fürstenwalde/Spree (Seenland Oder-Spree). Und klar: Dann ist da noch das „Blu“ in Potsdam und die Brandenburger Mutter aller Erlebnisbäder das Tropical Island im Spreewald.

Noch mehr erleben

Das neue Erlebniszentrum in der Naturlandschaft Döberitzer Heide bietet am 1. und 2. Juni ein buntes Familienprogramm. Die Veranstaltung geht an beiden Tagen von 10 bis 19 Uhr. Wer mag, kann hinterher noch auf Entdeckungstour durch die Heide gehen.

Big Five der Erlebnisparks in Brandenburg: Filmpark Babelsberg in Potsdam Karls Erlebnis-Dorf in Wutsermark Irrlandia – Der MitMachPark in Storkow Westernstadt El Dorado in Templin Holland Park in Panketal

Am 1. Juni gibt es um 11 Uhr eine kindergerechte Stadtführung mit Oma Gerda durch Frankfurt an der Oder. Treffpunkt ist die Touristen-Information. Das Archäologische Landesmuseum Brandenburg lädt Kinder und Jugendliche zur Eiszeit-Safari. An verschiedenen Terminen von 10 bis 17 Uhr in Brandenburg an der Havel. Spiele-Tag zum Kindertag mit vielen kostenlosen Mitmach-Angeboten gibt es am 1. Juni von 11 bis 17 Uhr im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte in Potsdam.

Das „Fette-Reifen-Rennen“ richtet sich an Kinder der 3. und 4. Klassen. Dabei dreht sich alles ums Fahrrad. 1. Juni von 10 bis 16 Uhr in Lübben im Spreewald. In Paulinenaue im Havelland heißt es am 1. Juni wieder alle Sirenen klar, beim Blaulichttreffen auf dem Flugplatz Bienenfarm.