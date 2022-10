Illegale Einreise Polizei fahndet im Brandenburger Binnenverkehr verstärkt nach Geflüchteten

Die Reisenden im Bus des Schienenersatzverkehrs der Bahn zwischen Frankfurt (Oder) und Fürstenwalde glaubten am vergangenen Donnerstagabend zunächst an einen schlechten Scherz, als sie plötzlich Blaulicht vor sich sahen: „Der schwarze Bus wird von einem Polizeiwagen zu einem dunklen Rastplatz an der Autobahn geleitet“, berichtete ein rbb-Reporter, der zufällig im Bus saß, später im Sender. Dort habe man ohne Erklärung warten müssen, während nebenan ein aus Polen kommender Flixbus von der Bundespolizei kontrolliert wurde.

