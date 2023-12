Krimi, Ketzer und eine Scharfrichterin  Stadtführer Steffen Tuchscherer führt durch Angermündes dunkle Vergangenheit 

Denkt man an Scharfrichter, tauchen vor dem inneren Auge finstere Gesellen mit dunklen Kapuzen auf dem Kopf auf. Sie schwingen das Beil oder bereiten den Galgen vor. Ein nur von Männern ausgeübter Beruf, oder etwa nicht? Abigail Tugenreich Hahn war Scharfrichterin in Angermünde. Hinrichtungen durfte sie allerdings nicht durchführen. Dafür wurde ein männlicher Kollege geholt, erzählt Steffen Tuchscherer, Stadtführer in Angermünde. Zu den Aufgaben eines Scharfrichters gehörten auch die Abdeckerei und die Kontrolle über das Hurenwesen und allen Anschein nach übte die Scharfrichterin diese auch aus.