Nachbarn beichtete er die Tat Brandenburger soll seine Ehefrau getötet haben

Ein 58-Jähriger steht im Verdacht, in Schulzendorf im Kreis Dahme-Spreewald seine 48 Jahre alte Ehefrau getötet zu haben. Seinen Nachbarn soll er von der Tat erzählt haben. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte um kurz vor 11 Uhr am Mittwochmorgen in den Ulmenweg gerufen, weil sich der Mann selbst anzeigen wollte.

Im Wohnhaus des 58-Jährigen fanden die Polizisten die tote Frau. Der Ehemann ließ sich den Angaben zufolge widerstandslos festnehmen. Die Spurensicherung untersucht den Tatort. Die Staatsanwaltschaft Cottbus und die Mordkommission in der Polizeidirektion Süd haben die Ermittlungen zum Vorwurf des Tötungsdeliktes übernommen.