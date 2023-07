Rechtsextremismus in Brandenburg Was Experten nun von der Politik fordern

Knapp drei Monate ist es her, dass die Lehrer Laura Nickel und Max Teske mit einem Brandbrief das Land Brandenburg aufrüttelten und beklagten, wie normal rechtsextreme Vorfälle an ihrer Oberschule in Burg (Spreewald) sind. Am Mittwoch zogen sie nun für sich persönlich die Reißleine, nachdem sie von Personen aus dem rechtsextremen Milieu angefeindet worden sind. Wieder einmal äußerten sich zahlreiche Vertreter der Brandenburger Landespolitik erschüttert. Von einer neuen Dimension und einem Schaden für das Land sprach etwa Ludwig Scheetz aus der SPD-Fraktion.