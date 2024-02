Road-Movie in der Ostprignitz Viele Straßen führen zum Wegemuseum in Wusterhausen 

Am Rande des großzügigen Marktplatzes steht das Herbst‘sche Haus, Fachwerk, wie so viele der Häuschen in der beschaulichen Altstadt von Wusterhausen an der Dosse. Das Eingangsportal ist noch original, inklusive einiger Kriegsspuren, wie Katharina Zimmermann erklärt. Zimmermann leitet das ungewöhnliche Museum im Landkreis Ostprignitz-Ruppin seit 2016. Da war es schon das Wegemuseum.