Schwer Verletzter am Zeltplatz gefunden Brandenburger Polizei setzt Ermittlungen nach Messerstichen am Schwielochsee fort

Die Polizei hat am Sonntag ihre Ermittlungen nach einer Gewalttat am Schwielochsee im Kreis Dahme-Spreewald fortgesetzt. Ein 53-Jähriger wurde am Samstagnachmittag mit Messerstichen schwer verletzt am Zeltplatz Zaue gefunden.

Die Polizei nahm einige Zeit später einen 34 Jahre alten Verdächtigen, der zunächst geflohen war, fest. Ein Sprecher der Polizeidirektion Süd sagte am Sonntag, die Polizei habe am Samstagabend Spuren am Zeltplatz gesichert und mit Beteiligten sowie Zeugen gesprochen.

Weitere Angaben zum Ablauf der Tat nannte die Polizei am Sonntagmorgen bislang nicht. Der verletzte 53-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. (dpa)