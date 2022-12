Seniorin erlitt Kopfverletzungen 82-Jährige in Erkner zwischen Zug und Bahnsteigkante gestoßen

Nach einem Stoß durch einen Unbekannten ist eine 82 Jahre alte Frau am Mittwoch am Bahnhof Erkner zwischen einen Zug und die Bahnsteigkante gestürzt. Wie die Bundespolizeidirektion Berlin mitteilte, erlitt die Seniorin Kopfverletzungen. Die verletzte Frau kam in ein Krankenhaus. Zuvor hatten Reisende an dem Brandenburger Bahnhof Erste Hilfe geleistet.

Den Angaben zufolge wollte die 82-Jährige gegen 9.40 Uhr mit ihrer Enkelin und Urenkelin in den Regionalexpress 1 einsteigen. Dabei wurde sie von einem Unbekannten, der aus dem Zug ausstieg, gestoßen. Der Mann ergriff nach dem Vorfall die Flucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde er von einem weiteren Mann begleitet.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Täter ein und sucht nach Zeugen. Angaben zu der Tat und Hinweise zur Identität beteiligter Personen nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer (030) 297779 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800) 6 888 000) genutzt werden.

